國民黨發言人質疑賴總統「重啟演講」 總統府回應了

國際扶輪3482地區15日傍晚舉行台北天地扶輪社七月例會，賴清德總統與會並發表演說。國民黨發言人柳采葳質疑，「這到底算不算是團結第五講？接下來的幾講，難道總統也要偷偷摸摸進行嗎？」總統府發言人郭雅慧表示，賴總統受邀到場致意，也分享救災復原與國務近況；未來第五講若確定，會循例公布行程，且邀約媒體採訪與直播。

賴總統出席扶輪社這場立會，與會人士轉述，針對台美之間的經貿情勢，賴總統表示，當前正值關稅協議關鍵期，政府內部審慎應對，外交與經貿團隊嚴陣以待。

柳采葳指出，根據現場人員轉述，賴清德致詞的內容，分析台美經貿情勢，強調「台美關係更全面也更緊密」，與總統府表定第五講的「外交」主題不謀而合。柳采葳說，台南還沒完全從風災後復原，賴清德就已經默默重啟了社團邀約行程，「這到底算不算是團結第五講？

郭雅慧表示，由於該社團理事長出身台南，是賴總統數十年老友，當晚總統受邀到場致意，也向社友分享救災復原與國務近況。

郭雅慧指出，團結國家十講因颱風與救災而宣布暫停，未來第五講若確定，會循例公布行程，且邀約媒體採訪與直播。

商品推薦