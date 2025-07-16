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批賴清德關起門談民主 朱立倫：建議在官邸辦客廳會即可

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影

賴清德總統「團結國家十講」第七講，將移師花蓮採閉門舉行，引發熱議。國民黨主席朱立倫晚間透過臉書質疑，一場理應開放光明的民主對話，為何要如此神秘，懼怕人民的聲音？他倒建議賴總統，與其如此大費周章，之後每一場，直接在官邸辦理客廳會即可。

朱立倫指出，聽聞賴總統將至花蓮重啟其「民主十講」，卻諷刺地可能選擇「閉門會議」的形式。一場理應開放光明的民主對話，為何要如此神秘，懼怕人民的聲音？是否賴總統也知道，一個選輸就翻桌的民進黨，侈言民主實在是難獲民眾認同。

朱立倫酸，都是同溫層，想必更聽不見人民對能源政策、關稅問題的聲聲質疑，自然也沒有在野黨的強力監督。更能讓賴主席安心地與同溫層分享「長毛象」的遠見，暢談如何「過濾雜質」。

朱立倫說，他要正告賴總統，治國不是一場閉門家家酒。與其躲在舒適圈高談闊論，人民更想知道：災區的重建進度為何？跳電缺電的危機何時能解？民進黨何時才能停止內耗台灣，為國家真正做一點貢獻？

他呼籲，請賴總統敞開大門，走出同溫層，直接面對人民的質疑。人民不是雜質，人民是國家的主人。這才是民主的真諦。

雜質 賴清德 民進黨 朱立倫 團結國家十講

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