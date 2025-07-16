【重磅快評】賴清德過境美國，過路費超行情？

賴清德總統預計8月出訪中南美洲友邦巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯，並過境美國紐約及德州達拉斯。巴拉圭已經熱情宣布賴總統即將到訪訊息，反而我國總統府不願證實，連中央社的相關報導都被拿掉。港媒南華早報則分析，美國可能為避免影響川習會而取消賴清德過境安排。顯然，賴清德出訪仍有變數。

賴清德上任一年，只在去年11月底到12月初出訪南太友邦，府方人士吹噓賴清德過境美國有多少外交突破，都不敵未能過境美國本土的冷落事實。美國總統川普上任後用關稅向全球開戰，賴清德不好造次。現在關稅戰開始分批告一段落，賴清德規畫出訪中南美洲，借道美國本土，也顯得順理成章。

但賴清德出訪計畫的最大變數，仍在美中關係和川普本人。

美國國務卿魯比歐上周在馬來西亞會晤中共外長王毅，被認為是為川習會鋪路；外界預估，川習會可能在10月底到11月的南韓亞太經合會（APEC）峰會舉行，或在峰會前後往訪北京。8月雖避開川習會，但賴清德最近才以「團結十講」遭中共點名批判，他過境美國，對美中都是必須慎重處理的挑戰。

雖然港媒指出，美中關係若有所改善，美方可能基於不願影響川習會籌備，取消賴清德過境安排。不過，從另一方面看，也不能排除美國利用賴清德過境，提高美中共叫價籌碼；前提當然是賴清德過境言行不能失控，並可能附帶中共軍演「海峽雷霆—2025B」登場。

但賴清德能否過境，或過境美國規格，川普的態度還是最大的變數。

川普交易式外交正在重塑美國與世界的關係，美台關係、美中關係都不例外。賴清德過境美國，不論會被川普看作川習會絆腳石，或美中談判籌碼，賴清德都必須付出相當的過路費，或過境美國門票。

報導指出，賴清德可能在行程中宣布向美國大規模採購民航客機，以及擴大投資計畫。但難道賴清德過境美國與台美關稅談判掛鉤了？

美台關稅談判，賴政府最早跪舔，從零關稅、買武器、台積投資、天然氣投資、放寬美豬美牛，到整合台灣投資美國隊，幾乎要脫台入美了，但川普發布了幾波新關稅國家名單，台灣卻遲遲沒收到新稅率的通知函。外界質疑賴政府是否刻意要求拖過七月廿六日才公布，以免影響大罷免？

如果賴清德考量的，不只是大罷免，還有過路費，那麼恐怕更會大大墊高這張過境美國門票的代價。國人都支持強化台美關係，但如果為賴清德一次過境美國，還回頭大內宣驕示國人，這張門票未免太超過行情了。

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