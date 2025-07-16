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賴總統移師花蓮重啟「十講」 劍指傅崐萁？府回應了
賴清德總統「團結國家十講」第五講、第六講則因南部風災暫停，傳出本周六將到花蓮第七講，且將採閉門舉行。總統府發言人郭雅慧今天表示，關於團結國家十講之第五講後續，若有確定安排，會適時公告行程且循例開放媒體採訪與直播。
賴清德的「團結國家十講」從新北展開首講，第一講談國家、第二講談團結、第三講談憲政體制、第四講談國防。原定5日的第五講「外交」因颱風取消，12日舉行的第六講也延期，如今在罷免投票前一周將第七講移到花蓮舉行，引起高度關注，也被視為刻意「劍指傅崐萁」。
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