台美關稅談判 經貿辦：爭取低於競爭對手日韓稅率
台美關稅談判持續進行，藍委質疑台灣過度讓步。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天表示，至少要爭取到不高於日本、韓國等競爭對手的關稅稅率。
美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日。其中，美國主要貿易夥伴日本、韓國面臨的新關稅稅率都是25%，截至7月16日，尚未公布對台灣的對等關稅稅率。
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。
國民黨立委徐巧芯和馬文君質詢時同聲關切，台灣在對美關稅談判過度讓步，質疑談判不對等，要求說明談判底線。
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣答詢表示，對等關稅談判最終目的是要爭取最低關稅，至少要爭取到不高於日本、韓國等競爭對手的關稅。
外交部政務次長陳明祺則說，「不對等」說法過重，台灣在維護國家利益、維護產業利益、保障民眾健康跟確保糧食安全的前提下，以互利互補為原則與美方進行談判，爭取最低關稅稅率。
關於美豬美牛標示、零關稅等議題，農業部次長杜文珍說明，台灣是美國第八大農產品出口國，美國是台灣第一大農產品出口國，雙方在農業貿易密切，農業部絕對是支持台灣農業。
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