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風災善後 民進黨政府自我感覺良好 陳菁徽：遺憾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

颱風「丹娜絲」在南台灣造成災損，災民至今仍在修復家園，且摧毀嘉南逾14萬太陽光電模組，殘骸飄散各地。國民黨立委陳菁徽今日表示，環境部要如何回收殘骸？感謝在第一線衝鋒陷陣的國軍、警消、民防及替代役弟兄姐妹們，但遺憾民進黨政府在救災過程中，卻多次出現不當發言與荒謬作為。

對於颱風後災損，內政部長劉世芳稱，「從預防到災中還有災後復原速度都非常快」；對太陽能板仍未清除，環境部長彭啓明則說「照理說不會造成任何汙染」。

陳菁徽表示，此次颱風「丹娜絲」重創南台灣，光電板殘骸飄散各地，在屏東佳冬沿岸發現的不再是美麗的海景，而是大量光電板浮具，這些都是海上光電案場的「殘骸」，很多都卡在消波塊上，甚至已經有光電板殘骸遠漂到澎湖，環境部要如何將這些殘骸全數回收？沒回收的光電板就繼續放著，直到釋放出有毒物質嗎？環境部長表示目前這些光電板殘骸對環境「暫時」無害，但是對於國人生活、經濟、交通甚至自然生態，環境部長敢保證沒有任何影響嗎？

陳菁徽表示，感謝所有投入這次災害搶救的無名英雄，特別是第一線衝鋒陷陣的國軍、警消、民防及替代役弟兄姐妹們，他們不畏風雨、日以繼夜地守護人民安全，是真正值得尊敬的救災英雄。

陳菁徽強調，令人遺憾的是，民進黨政府在救災過程中，卻多次出現不當發言與荒謬作為。包含賴清德總統公開說出「救災不能靠國軍」、「郭國文委員那邊有訊號啊，怎麼會沒訊號」，言詞輕率、毫無同理。而經濟部對於國人質疑光電板的事件，甚至揚言報警，意圖箝制報導真相，也不願提出一個令人民信服的解釋。

最後，陳菁徽質疑，在立法院質詢經濟部時，面對是否能提供國人非常關心的屏東光電廠廠商計畫書，至今經濟部仍不願提供。這次災害掀開綠能產業的種種問題，政府不可能一直迴避。

陳菁徽 環境部 彭啓明 劉世芳 光電板 丹娜絲颱風

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