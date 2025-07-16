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別將關稅談判當決定前途百年條約？ 施俊吉分析川普戰術：耐心玩下去

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣前行政院副院長施俊吉。聯合報系資料照
台灣前行政院副院長施俊吉。聯合報系資料照

美國總統川普尚未公布台灣的對等關稅稅率，行政院前副院長施俊吉認為，台灣不能將一時談判結果當作決定前途的百年條約；他說，川普愛玩的是以延續遊戲為目的的「無限遊戲」，而台灣正在玩以取勝為目的的「有限遊戲」，應學習「川普兵法」，務必耐心玩下去。

施俊吉在臉書撰文解析「川普兵法」，他說，8月1日是「另一個」關稅談判的「最後期限」，川普在逼迫尚未屈服的國家於倒數計時完成前舉高白旗。

施俊吉續指，就「拿什麼」而言，關稅10%，不僅是最佳待遇，甚至是川普治下的最適境界；就「換什麼」而言，這將因國而異。對日、韓、台的目標就不盡相同。不過仔細觀察，不難發現川普心中的準則：一國有多少能耐，美國就需索多少，不講慈悲。

他說，關稅10%是聖盃，是各國極力爭取的待遇。川普治世不會輕易「賞賜」這種恩惠，除非一國獻出珍寶，否則10%是可望而不可即。

施俊吉接著分析「川普戰術」，第一，不給一國10%之關稅，誘使該國屢屢回頭自願加碼再談下去；第二，給一國10%或以上之待遇，然後藉各種理由威脅要提高關稅。如此這般，輪流運用戰術一與戰術二，無限延伸，一國之防線豈有不崩潰的道理？

他舉台灣為例指出，台積電已早早同意赴美投資設廠，總金額1650億美元，但是對川普而言這顯然不夠；如今台灣願意押上農業和工業部門的利益，求美方給予低關稅，但是依然不夠。再來川普還會需索什麼？

施俊吉表示，「川普治世」將反覆玩弄這套策略，最終讓美國產品毫無障礙地流通全球，讓羨慕美國貨能通行無阻的製造業都到美國設廠。所以台灣必須研習川普兵法，不能將一時的談判結果當作「決定台灣前途的百年條約」，務必耐心陪美國總統玩下去。

他並提到「有限與無限的遊戲」書中所說，世事遊戲至少兩種。有限遊戲以取勝為目的，無限遊戲以延續遊戲為目的。有限遊戲包含在無限遊戲中；川普玩的是無限遊戲，而台灣舉國上下正在玩有限遊戲。因此要學習川普，「你要玩無限遊戲，大家就一起來玩無限遊戲！」

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