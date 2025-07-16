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劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

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劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
賴清德總統的「團結十講」目前僅進行到第4場，第5、6講因風災暫停，第7講將於19日在花蓮舉行。聯合報系資料照
賴清德總統的「團結十講」目前僅進行到第4場，第5、6講因風災暫停，第7講將於19日在花蓮舉行。聯合報系資料照

總統賴清德團結國家十講」前四講因「雜質說」等引起爭議，第五講、第六講則因南部風災暫停，本周將到花蓮第七講，聚焦「民主」，但和前四講不同，採閉門舉行，引起關注。

據了解，「團結十講」第七講將於19日下午在花蓮煙波飯店舉行，採閉門舉行，僅限事前報名入場，將有國際同濟會等國際性社團人員參加。

賴清德的「團結國家十講」從新北展開首講，第一講談國家、第二講談團結、第三講談憲政體制、第四講談國防，每一講都引起爭議，原定5日的第五講「外交」因颱風取消，12日舉行的第六講也延期，如今在罷免投票前一周將第七講移到花蓮舉行，引起高度關注，也被視為刻意劍指傅崐萁

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧說，她很早前就聽說有此活動，應該不是為大罷免，有別以往採閉門會議舉行，也可能是因為煙波飯店內座位數較有限，她認為第七講應該不會談到罷免。

賴清德 罷免 團結國家十講 傅崐萁

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