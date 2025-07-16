快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德悄悄重啟演講 柳采葳：接下來也要偷偷摸摸進行？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

賴清德總統展開團結十講，卻因風災重創南台灣，暫緩幾次預定的場演講。國民黨發言人柳采葳表示，台南還沒完全從風災後復原，賴清德就已經默默重啟了社團邀約行程，「這到底算不算是團結第五講？接下來的幾講，難道總統也要偷偷摸摸進行嗎？」

柳采葳指出，賴總統假藉團結之名，以總統之姿幫罷免團體助拳，沒想到出師不利，失言連連，甚至被自己人批評為賴清德的政治危機，戰略錯誤；隨著丹娜絲颱風來襲，重創南台灣，賴清德終於找到下台階，暫緩了幾次預定的場演講，綠營內部甚至傳出希望賴清德順勢放棄所謂的團結十講。

不過，賴總統15日出席一場以台南同鄉會為主要成員扶輪社活動，不但沒有發公開行程，流程表上也只以致詞的方式呈現，異常低調。

柳采葳指出，根據現場人員轉述，賴清德致詞的內容，分析台美經貿情勢，強調「台美關係更全面也更緊密」，與總統府表定第五講的「外交」主題不謀而合；賴清德談到國家定位時，他特別呼籲國人「中華民國派要反共，台灣派要團結」，更是與前幾講以團結為名操作分化的態度如出一轍。柳采葳說，真讓人好奇，這到底算不算是團結第五講？接下來的幾講，難道總統也要這樣偷偷摸摸進行嗎？

柳采葳也酸說，其實就算暫停演講，賴清德只要出席公開場合講話，還是失言不斷，一下國軍不支援救災，要社區互助；一下要長輩自己爬上屋頂蓋帆布；一下對災民抱怨網路斷訊充耳不聞，只想告訴災民「郭國文可以啊」，明明應該關懷訪視，卻處處跟災民唱反調，這樣的勘災公開行程，也讓綠營憂心忡忡，總統府發言人忙於救火，「現階段，說不定罷免團體對賴清德總統的期待，是好好做一個『神隱』總統，乖乖在總統府待到罷免投票後」。

賴清德 罷免 柳采葳 台美關係

延伸閱讀

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

影／立院通過浦發一萬元 朱立倫再轟賴清德、卓榮泰「每天說幹話」

普發一萬民進黨三大謊言 朱立倫轟賴清德、卓榮泰「每天說幹話」

批賴清德沒同理心 朱立倫：只帶張嘴去跟災民辯論、開講

相關新聞

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

總統賴清德「團結國家十講」前四講因「雜質說」等引起爭議，第五講、第六講則因南部風災暫停，本周將到花蓮第七講，聚焦「民主」...

別將關稅談判當決定前途百年條約？ 施俊吉分析川普戰術：耐心玩下去

美國總統川普尚未公布台灣的對等關稅稅率，行政院前副院長施俊吉認為，台灣不能將一時談判結果當作決定前途的百年條約；他說，川...

低調赴扶輪社開講 賴總統 : 中華民國派要反共、台灣派要團結

國際扶輪3482地區7月15日傍晚舉行台北天地扶輪社七月例會，賴清德總統低調出席沒有公開行程，與會人士轉述，針對台美之間...

賴清德悄悄重啟演講 柳采葳：接下來也要偷偷摸摸進行？

賴清德總統展開團結十講，卻因風災重創南台灣，暫緩幾次預定的場演講。國民黨發言人柳采葳表示，台南還沒完全從風災後復原，賴清...

推對外投資「N-1 原則」 鄭正鈐：避免民進黨掏空台灣

行政院長卓榮泰說普發現金1萬元只能買遙控飛機或冰箱，對國家沒有幫助。對此，國民黨立委鄭正鈐今日表示，全體國民黨立委已經將...

批賴清德沒同理心 朱立倫：只帶張嘴去跟災民辯論、開講

颱風重創南部造成多處災情，賴清德總統近日南下勘災，與災民的第一線互動引發議論。國民黨主席朱立倫批評，首長勘災要帶心去、不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。