賴清德悄悄重啟演講 柳采葳：接下來也要偷偷摸摸進行？
賴清德總統展開團結十講，卻因風災重創南台灣，暫緩幾次預定的場演講。國民黨發言人柳采葳表示，台南還沒完全從風災後復原，賴清德就已經默默重啟了社團邀約行程，「這到底算不算是團結第五講？接下來的幾講，難道總統也要偷偷摸摸進行嗎？」
柳采葳指出，賴總統假藉團結之名，以總統之姿幫罷免團體助拳，沒想到出師不利，失言連連，甚至被自己人批評為賴清德的政治危機，戰略錯誤；隨著丹娜絲颱風來襲，重創南台灣，賴清德終於找到下台階，暫緩了幾次預定的場演講，綠營內部甚至傳出希望賴清德順勢放棄所謂的團結十講。
不過，賴總統15日出席一場以台南同鄉會為主要成員扶輪社活動，不但沒有發公開行程，流程表上也只以致詞的方式呈現，異常低調。
柳采葳指出，根據現場人員轉述，賴清德致詞的內容，分析台美經貿情勢，強調「台美關係更全面也更緊密」，與總統府表定第五講的「外交」主題不謀而合；賴清德談到國家定位時，他特別呼籲國人「中華民國派要反共，台灣派要團結」，更是與前幾講以團結為名操作分化的態度如出一轍。柳采葳說，真讓人好奇，這到底算不算是團結第五講？接下來的幾講，難道總統也要這樣偷偷摸摸進行嗎？
柳采葳也酸說，其實就算暫停演講，賴清德只要出席公開場合講話，還是失言不斷，一下國軍不支援救災，要社區互助；一下要長輩自己爬上屋頂蓋帆布；一下對災民抱怨網路斷訊充耳不聞，只想告訴災民「郭國文可以啊」，明明應該關懷訪視，卻處處跟災民唱反調，這樣的勘災公開行程，也讓綠營憂心忡忡，總統府發言人忙於救火，「現階段，說不定罷免團體對賴清德總統的期待，是好好做一個『神隱』總統，乖乖在總統府待到罷免投票後」。
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