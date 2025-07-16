低調赴扶輪社開講 賴總統 : 中華民國派要反共、台灣派要團結
國際扶輪3482地區7月15日傍晚舉行台北天地扶輪社七月例會，賴清德總統低調出席沒有公開行程，與會人士轉述，針對台美之間的經貿情勢，賴總統表示，當前正值關稅協議關鍵期，政府內部審慎應對，外交與經貿團隊嚴陣以待。
一位扶輪社友會後透露，賴總統親臨現場，親切與社友握手寒暄、發表談話，一開始，賴總統先感謝扶輪社長年來對社會的貢獻，接著提及日前凱米颱風重創南台灣，導致多地停電、災損，並向所有仍在第一線辛苦復電、重建的人員致敬。賴總統還說，這幾天他心繫災區，中央與地方也會持續全力協助災後重建。
針對台美之間的經貿情勢，賴總統指出，當前正值關稅協議關鍵期，政府內部審慎應對，外交與經貿團隊嚴陣以待。他還強調：「我們要在互利共榮的基礎上，讓台美關係更全面也更緊密。」
與會人士表示，演講最後，賴總統談到國家定位，他特別呼籲國人「中華民國派要反共，台灣派要團結」。
賴總統「團結十講」陸續因「長毛象」、「雜質說」等言論引發爭議，而正值風災過後災區亟待復原，賴總統忙於勘災和視導漢光演習，目前總統府方面並未公布後續「團結十講」的安排，而這場低調的扶輪社演說，與會社友形容，少了政治味，多了祥和氣。
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