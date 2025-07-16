推對外投資「N-1 原則」 鄭正鈐：避免民進黨掏空台灣

行政院長卓榮泰說普發現金1萬元只能買遙控飛機或冰箱，對國家沒有幫助。對此，國民黨立委鄭正鈐今日表示，全體國民黨立委已經將1萬捐給社福團體，難道這樣對國家沒幫助嗎？他也說，推投資製程技術須落後該公司在台灣的製程技術一個世代以上的「N-1 原則」，並適用所有對外投資，避免民進黨掏空台灣。

清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請鄭正鈐在新竹科學園區討論時事議題。

針對台灣遲遲未收到美國對等關稅信函，鄭正鈐批評，台灣為出口型經濟，諸多產業已經為關稅問題焦頭爛額，民生消費也因關稅不確定性而出現延緩，政府應務實解決問題，然而當前民進黨卻只在乎大罷免，務虛搞意識形態，犧牲的將是全台灣人民與產業發展。

鄭正鈐進一步提到，同為出口導向的日韓目前關稅為25%，兩國都在積極與美洽談降低關稅；相對台灣關稅仍未知，而台幣自今年初又已大幅升值近13%，台幣升值與關稅雙重衝擊下，我方與日韓的競爭一定處於弱勢。而如果民進黨又拱手讓出台積電先進製程晶片，那就是自毀台灣的國際戰略價值。

鄭正鈐說，台灣經濟現在有兩大支柱，一個是半導體，另一個就是AI產業，新竹就是這兩大支柱的科技重鎮。然而民進黨非但沒有認真處理關稅問題，甚至能源問題也毫無辦法。廢核後台灣始終沒有穩定的替代電力，綠電弊案不斷、風災一來光電板殘骸四散，這樣叫人民怎麼相信綠電可行？廠商看到台灣能源不穩定，還敢在台投資AI等高科技產業嗎？

鄭正鈐批，卓榮泰上任自詡「行動創新AI內閣」，不久前又提「AI 新十大建設」，要將台灣打造「智慧科技島」。然而現在只顧大罷免不認真處理關稅衝擊，又不積極應對錯誤能源政策導致的缺電，久而久之高科技產業外移、廠商也不敢投資，台灣只會淪為「AI空城」。

何志勇提到，日韓積極與美洽談關稅，台灣卻老神在在，但請問民進黨政府，難道台灣跟美國的關係，有比日韓跟美國的關係好嗎？先前台積電董事長魏哲家先後會見川普與賴清德，川普說最好的晶片要到美國生產，賴清德則說先進製程晶片會留在台灣，雙方對此尚未有交集，不禁令人懷疑，民進黨政府是否以「放行」先進製程晶片到美國生產為籌碼，來交換美國對台關稅拖延至大罷免結束後才掀牌？

何志勇進一步說，先前國發會說台積電赴美一定適用「N-1」的相關規定，即「投資製程技術須落後該公司在台灣的製程技術一個世代以上」，但事實上，該法規只限對中國大陸投資，一般對外投資並沒有明確限制，所以政府審查台積電赴美一定只是「走過程」。鄭正鈐對此表示，應推動「N-1」修改，讓大陸外的對外投資也需符合此標準，避免民進黨掏空台灣。

針對普發1萬，卓榮泰稱民眾只能拿來買遙控飛機或冰箱，對國家沒有幫助，鄭正鈐回應，國民黨全體立委數天前就已經決議要「苦民所苦」，將拿到的一萬捐給社福團體。許多弱勢家庭，乃至於中南部仍停水停電的災民，都非常需要這一萬來救濟、改善生活，很多人的生活超過卓揆想像的痛苦。何志勇則說，台灣通膨嚴重，1萬元恐怕買不起遙控飛機與家用冰箱；現在一家三口外食，常常1千元就沒有了，卓揆離實際的台灣民情距離遙遠。 國民黨立委鄭正鈐。記者王駿杰／攝影

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