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批賴清德沒同理心 朱立倫：只帶張嘴去跟災民辯論、開講

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影

颱風重創南部造成多處災情，賴清德總統近日南下勘災，與災民的第一線互動引發議論。國民黨主席朱立倫批評，首長勘災要帶心去、不是帶張嘴去；結果賴總統竟然選擇去那邊跟災民辯論、開講，完全沒有同理心。

朱立倫今在中常會指出，南部這次風災，大家都很難過，首長去救災、勘災的時候，是要帶心去，不是帶張嘴巴去，心就是要完全以同理心、將心比心、用心來對待災民；不是帶張嘴去那邊開講、去辯論，結果賴清德竟還提到什麼綠委林俊憲牌的帆布或是郭國文牌的手機訊號，完全沒有用同理心看待。

朱立倫表示，災民遇到沒有屋頂，沒有手機訊號，甚至這麼久沒有辦法有水電，沒辦法修屋頂、解決很多的問題。這是要用心，而不是用嘴來面對災民，令人非常遺憾。他希望為政者真正的有同理心看待所有的災民。國民黨也一再要求，能夠提高對所有災區的補助，對災區所有救助，國民黨團一定全力支持。

災民 朱立倫 國民黨

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