盧秀燕看台灣經濟困境：關稅若超過10％是重大危機

台中市長盧秀燕今（16）日受邀出席三三企業交流會演講，她指出，台灣當前經濟面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」三大困境，正陷入「生死存亡」的關鍵時刻，其中在關稅部分，她說，「一旦我們（台灣）的關稅談判超過10％，是一個重大危機」。

盧秀燕解釋，台灣的地理條件與產業結構與他國不同，「不能見到別國30%，我國20%就覺得很高興」，原因在於台灣多數產業利潤率低於10%，在全球競爭下利潤微薄，甚至不少產業只有「毛三到四」（毛利3%到4%），若未來關稅談判的結果，是台灣要被課徵的關稅超過10%，將導致許多企業面臨重大的生存危機，因此，她認為政府要積極談判、還要有腹案，應該積極溝通，並引導人民和企業。

她並意有所指地說，賴政府看起來不打算在7月底之前揭曉台灣談判的結果，「應該不希望7月26日揭曉，大家懂我意思」，她話中有話，「之前還丟盔棄甲、送了很多東西（禮物）出去，那政府有沒有談判能力？」但她表示，無論賴政府開箱的結果為何，政府都應該要做好準備來幫助企業與人民，「態度很重要」。

除了關稅戰外，盧秀燕認為台灣經濟另一困境是匯率。她今天呼應三三會理事長林伯豐的說法，指出「匯率比關稅更嚴重」，新台幣兌美元匯率近期已從32元升值至29.3元，若匯率升值若與高關稅同時發生，將對產業是雙重夾擊，「現階段因為有關稅的問題，兩者更不能同時發生」。

至於能源危機，盧秀燕認為，現在的政府能源政策已從產業協助者變成問題製造者，導致台灣產業發展失調、能源供應不足且不穩定，再加上這個國家的能源政策有意識形態，導致現在的電網即使投入5000多億元預算要建構「韌性電網」，結果卻非但沒有韌性電網，「而是一種危險的、不穩定的電網」。

盧秀燕還說，為彌補能源缺口，地方政府就被迫增加燃煤發電，導致燃煤使用量回升、加劇空汙問題，危害民眾身體健康。她還以台中為例，指出台中火力發電廠燃煤使用量曾從每年1500萬噸降至1200萬噸，但現在面臨挑戰。

盧秀燕今天以「台中繁榮模式：盧秀燕拚經濟心法」為題，出席三三會7月例會並進行演講，她說明台中有許多重點的產業聚落，包括半導體與光學、精密機械與工具機、自行車與電動車、風電能源、航太與無人機、AI產業，指標企業則涵蓋台積電、大立光、巨大、美利達等。 中華民國三三企業交流會今天在台北美福飯店舉辦例行月會，三三會理事長林伯豐（右）邀請台中市長盧秀燕（左）出席專題演講。記者許正宏／攝影

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