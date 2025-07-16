台美貿易談判涉條約？外交部：達共識後會完成程序

台美關稅談判持續，立委關切雙邊貿易協議可能涉及條約，若簽署法律文件需向國會說明。外交部次長陳明祺今天表示，具體方式還在談判中，達成共識將與立院完成相關程序。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日。其中，美國主要貿易夥伴日本、韓國面臨的新關稅稅率都是25%，截至7月16日，尚未公布對台灣的對等關稅稅率。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。

國民黨立委馬文君及民眾黨立委黃國昌質詢時引用「條約締結法」詢問，雙邊貿易共識將會發布聲明，還是簽訂協定或協議，而關稅談判涉及國防、外交、財政或經濟利益，若簽署法律文件應向國會說明；黃國昌追問，台美關稅談判踐行法律程序為何，依法已符合條約要件。

外交部政務次長陳明祺答詢時表示，具體要用條約或協定尚在談判過程當中，而今天來到國會備詢也屬向國會說明的一部分。陳明祺回答立委陳俊宇質詢時補充，台美達成共識後會按照法律原則與立法院完成相關程序，也會與公民社會及產業充分溝通，啟用產業轉型與升級的相關協助。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣回覆民進黨立委李坤城質詢時也解釋，重點是要跟美方達成共識，而要用何種法律文件來呈現，這不是現在主要優先目標，實質內容會比法律文件形式更是現在關切的部分。

民進黨立委王定宇則認為，川普掀起非傳統貿易談判且瞬息萬變，國會參與可透過各委員會專報盡可能釋放訊息，未來不管是簽訂條約、協定或協議，定案後依照立法院相關規定進行，這才是因應目前關稅談判最沉穩做法。

被問及新稅率實施後繼續協商可能性，陳明祺回應，當然期望有好的結果，但美方有貿易赤字、經濟安全以及地緣政治等考量，確實有許多不確定性，但外交部不會停止情資搜報，透過所有管道持續確保台美經貿互動良性與健康。

陳明祺也提到，這是立體的談判策略，當然會與理念相近的美國國會議員溝通，也尋管道與對川普政府相關官員有影響力的企業支持，包括得到更多訊息，以及清楚傳遞台灣立場，爭取最大利益。

李坤城另關切，除了美國對台貿易赤字，經貿辦書面報告提到以維護國民健康為原則，在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡，是否在描述農業上的非關稅貿易障礙。

顏慧欣解釋，「對等」關稅是美國認為的對等，美方認為過去面對各國關稅結構不對等，因此要改造關稅結構，這就涉及台灣的關稅結構是否造成貿易逆差的關鍵因素，或對美國出口利益造成阻礙，這是美國利益的訴求。

顏慧欣強調，但對台灣來說，「有些東西可以討論，而有些東西必須堅持台灣的產業利益跟國家利益」，過程中求取貿易跟產業的最大平衡。

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