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【即時短評】林右昌交棒童子瑋？「綠軍壓境」基隆下屆市長前哨戰開打

聯合報／ 本報記者游明煌
林右昌今天在參拜時童子瑋緊跟在旁，兩人不時貼耳交談，出發前還特別闢室與童子瑋及所有黨籍議員密談。記者游明煌／攝影
林右昌今天在參拜時童子瑋緊跟在旁，兩人不時貼耳交談，出發前還特別闢室與童子瑋及所有黨籍議員密談。記者游明煌／攝影

民進黨從黨中央到地方黨公職今天「綠軍壓境」，大遶境遊行挺罷免可說是精銳盡出，雖然檯面上力挺公民團體，但頗有擺開市長陣勢「宣戰」濃濃的選舉味，陣仗之大仿如下屆市長前哨戰開打。尤其選在下屆市長可能徵召人選議長童子瑋本命區出發，有基層喊「前後任市長交棒了」。

林右昌從花蓮開始大遶境遊行全台挺大罷免，以秘書長身分站上第一線領軍，號召各地黨公職動起來，來到基隆他執政8年的家鄉，有著「不能輸」的壓力。

今天林右昌偕同黨籍議員、罷免團體參拜及車隊出發地點特別選在慶安宮別具意義，因為童子瑋的阿公慶安宮主委童永是賴清德總統親舅舅，童永是現任國策顧問。目前黨內看好徵召童子瑋參選下屆市長，任內表現及聲勢最孚眾望，也逐步獲得黨內共識，將是綠營挑戰謝國樑最強戰將。

林右昌今天在參拜時童子瑋緊跟在旁，兩人不時貼耳交談，出發前還特別闢室與童子瑋及所有黨籍議員密談，據了解，林右昌傳達希望大家在最後關頭加強罷免的力道，全力一拚，「當做自己的選舉在選」。林和童雖都沒有多談市長選舉，但基層看來，頗有前後任市長交棒的味道出現。

「基隆有今天的局面，都是林右昌8年打下的基礎。」童子瑋致詞時盛讚林右昌任內表現，林右昌對已高齡百歲的童永今天坐著輪椅出來力挺罷免十分感動，彎下腰來握住童永的手致謝。

「王不見王」是很多市民最近的感受，市府或地方活動只要有謝國樑出席的場合，就看不到童子瑋，只有代表出席；反之有童子瑋出現的場合，也看不見謝國樑身影。雙方幕僚似有所默契，但也說明了原本的府會市長和議長互動微妙的關係，已充滿戰雲詭譎。

童子瑋目前鴨子划水，全力布置基層實力，拉攏自己的人馬，尤其里鄰長要與謝國樑掌控的勢力區隔，也吸納反謝勢力壯大自己。

從童子瑋臉書近來滿滿的拜訪行程滿滿，從產業、校園、觀光景點、團體等拜會，透過議題提出建議和觀點，計畫之完整批判力道，都是站在市長的高度，超出議長的格局，打選戰的布局意味已相當明顯。

謝國樑也不是省錢的燈，近來加大助林沛祥反罷免的力道，除了已站出來公開力挺外，也動員自己的基層實力協助，謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳分頭跑行程，有時一天五、六場，打市政成績單及強化基層穩住藍軍基本盤，並力求藍白勢力結合，對抗民進黨大罷免。

謝國樑陣營對童子瑋動作不意外，早視童為假想敵，罷免這一仗要先穩住林沛祥聲勢，否則如果丟了立委，尋求連任之路將面臨重大考驗。

林右昌對已高齡百歲的童永今天坐著輪椅出來力挺罷免十分感動，還彎下腰來握住童永的手致謝。記者游明煌／攝影
林右昌對已高齡百歲的童永今天坐著輪椅出來力挺罷免十分感動，還彎下腰來握住童永的手致謝。記者游明煌／攝影

謝國樑 童子瑋 大罷免

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