賴清德過境美國擬宣布採購飛機 航空界：尚有增購空間

賴清德總統8月出訪友邦過境美國，可能宣布向美國大規模宣布採購民航客機。航空界人士指出，因目前全球交機延宕，加上疫後國籍航空的中長程航點增加，原有航點也尚未完全恢復到疫情前航班數，依照目前三家國籍航空的機隊布局，的確還有增購空間。

華航在2022年1月宣布增購4架777F貨機，2022年8月及2023年5月又在宣布總共添購24架波音787客機，2024年12月宣布增購10架A350-1000、10架777-9，4架777-8F貨機等，相較於華航目前的機隊數，未來預計添購及引進的機隊總數會多出3-4架左右。

航空界人士指出，如果機隊汰換的方式是汰除一架就補進一架，那買不買飛機就不需要評估，但以目前華航規劃的未來航網布局，的確需要比現有機隊總數還要多增加幾架的規模，否則機隊運用會非常左支右絀。

他以飛航北美航點的中長程航線為例，若要飛到每日一班、每周七班的班次，至少一個航點就要有3架廣體機預備，而華航未來將開航鳳凰城，加上現有的北美航點包括紐約、舊金山、洛杉磯等，都尚未恢復到疫情前的航班量，增購飛機是必須。

此外，長榮航空去年與今年也宣布添購總共24架A350-1000廣體客機，但對照長榮目前的長程機隊777-300ER共33架，也尚還有添購新機的空間。

航空界人士指出，不論空巴或波音，交機延宕問題不是只出現在國籍航空，全球航空公司都面臨一樣的問題，加上航點新增、航班數增加等，大家都在搶飛機，要再宣布添購新機也不會令人太意外。

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