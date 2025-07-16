快訊

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

星宇股東會一戰成名！演藝圈最會存錢的男人 37歲男星「10年買3房存上千萬」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德過境美國擬宣布採購飛機 航空界：尚有增購空間

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
賴清德總統。美聯社
賴清德總統。美聯社

賴清德總統8月出訪友邦過境美國，可能宣布向美國大規模宣布採購民航客機。航空界人士指出，因目前全球交機延宕，加上疫後國籍航空的中長程航點增加，原有航點也尚未完全恢復到疫情前航班數，依照目前三家國籍航空的機隊布局，的確還有增購空間。

華航在2022年1月宣布增購4架777F貨機，2022年8月及2023年5月又在宣布總共添購24架波音787客機，2024年12月宣布增購10架A350-1000、10架777-9，4架777-8F貨機等，相較於華航目前的機隊數，未來預計添購及引進的機隊總數會多出3-4架左右。

航空界人士指出，如果機隊汰換的方式是汰除一架就補進一架，那買不買飛機就不需要評估，但以目前華航規劃的未來航網布局，的確需要比現有機隊總數還要多增加幾架的規模，否則機隊運用會非常左支右絀。

他以飛航北美航點的中長程航線為例，若要飛到每日一班、每周七班的班次，至少一個航點就要有3架廣體機預備，而華航未來將開航鳳凰城，加上現有的北美航點包括紐約、舊金山、洛杉磯等，都尚未恢復到疫情前的航班量，增購飛機是必須。

此外，長榮航空去年與今年也宣布添購總共24架A350-1000廣體客機，但對照長榮目前的長程機隊777-300ER共33架，也尚還有添購新機的空間。

航空界人士指出，不論空巴或波音，交機延宕問題不是只出現在國籍航空，全球航空公司都面臨一樣的問題，加上航點新增、航班數增加等，大家都在搶飛機，要再宣布添購新機也不會令人太意外。

華航 航班 國籍航空

延伸閱讀

【重磅快評】卓揆在災民傷口撒鹽 比賴清德勘災還糟糕

台電員工疑觸電葉克膜搶命 賴清德總統趕赴醫院探視

侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

日本2025新版防衛白皮書出爐 揭大陸對台軍演三大特徵

相關新聞

賴清德過境美國擬宣布採購飛機 航空界：尚有增購空間

賴清德總統8月出訪友邦過境美國，可能宣布向美國大規模宣布採購民航客機。航空界人士指出，因目前全球交機延宕，加上疫後國籍航...

教防災的黑熊學院跑去哪？馬文君諷：災區泥巴太髒不來

丹娜絲颱風侵襲南台灣已逾一周，重創台南等地區，部分偏遠鄉鎮至今仍有水電中斷、屋頂掀飛等慘況。針對災後政府應變作為，立委馬...

【即時短評】林右昌交棒童子瑋？「綠軍壓境」基隆下屆市長前哨戰開打

民進黨從黨中央到地方黨公職今天「綠軍壓境」，大遶境遊行挺罷免可說是精銳盡出，雖然檯面上力挺公民團體，但頗有擺開市長陣勢「...

白營主導大法官人事同意權審查 大罷免前投票為洗白？

時隔超過半年，大法官人事案捲土重來，立法院全院委員會本周完成審查，全案將在7月25日進行記名投票，時間點就在7月26日首波大罷免投票前一日。據傳在野黨有意放行部分大法官人選。綠營則質疑，國民黨團可能為了救罷免，對大法官人事案採選擇性放行……

【重磅快評】卓揆在災民傷口撒鹽 比賴清德勘災還糟糕

立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》普發1萬元，行政院批債留子孫，藍營反擊前總統蔡英文曾發6...

基隆協和四接爭議延燒 環團赴政院提撤銷環評訴願

位於基隆的台電協和電廠四接年初闖關環評大會，環保團體今赴行政院抗議，質疑環評過程爭議諸多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。