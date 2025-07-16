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教防災的黑熊學院跑去哪？馬文君諷：災區泥巴太髒不來

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台南災區範圍大災情嚴峻，不少民宅屋頂被颳走。圖／台南市政府提供
台南災區範圍大災情嚴峻，不少民宅屋頂被颳走。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風侵襲南台灣已逾一周，重創台南等地區，部分偏遠鄉鎮至今仍有水電中斷、屋頂掀飛等慘況。針對災後政府應變作為，立委馬文君今天砲轟賴清德總統「卸責」，也質疑黑熊學院「災時失聯」，直言「丹娜絲一來就讓黑熊學院現形」。

馬文君表示，根據立委謝龍介掌握數據，僅台南地區就有逾萬戶民宅受損，農漁業損失超過4.7億元，許多災民晚間無處棲身。然而，賴總統勘災時卻對災民表示「救災不能都靠國軍」，應由社區與民間自助。馬文君質疑，總統這番話是否讓政府部門投鼠忌器，不敢再大量動員國軍，改以派遣替代役支援清理作業。

「那黑熊學院跑去哪了？」馬文君質疑，以「抗中保台」為名義開設民防課程的黑熊學院，課程內容強調防災、救災與社區自救，如今面對真實天災卻無聲無息，甚至未見南下支援。她更指出，該機構列名總統府「全社會防衛韌性委員會」，也長期接受政府補助，如今卻缺席第一線。

馬文君說，防災韌性不該只是嘴上功夫，若此時此刻黑熊學院無法落實課程中所訓練的行動力與在地應變，民眾有權質疑黑熊學院的存在目的與實際價值。

她也呼籲總統府與相關單位出面說明，是否有清楚定義何時啟動社會韌性系統、人力支援調度機制？否則，一場颱風就讓全民防衛系統現形，「若是戰爭來臨，韌性在哪裡？」

台南七股西寮里此次受颱風丹娜絲強襲，災情慘重，村落內迄今仍有許多住戶尚在整理善後。圖／本報資料照片
台南七股西寮里此次受颱風丹娜絲強襲，災情慘重，村落內迄今仍有許多住戶尚在整理善後。圖／本報資料照片

黑熊學院 馬文君 丹娜絲颱風

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