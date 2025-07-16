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牛煦庭指台電搶修照是情勒 吳思瑤：看到冷血殘酷本質

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
藍委牛煦庭稱「很多人拿台電搶修照片，意圖情緒勒索全民」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，台電人員「上空下地」救災，這種沒人性說法，再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質。記者曾吉松／攝影
藍委牛煦庭稱「很多人拿台電搶修照片，意圖情緒勒索全民」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，台電人員「上空下地」救災，這種沒人性說法，再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質。記者曾吉松／攝影

立法院會三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，大砍撥補台電1千億，藍委牛煦庭稱「很多人拿台電搶修照片，意圖情緒勒索全民」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，台電人員「上空下地」救災，這種沒人性說法，再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質。

吳思瑤表示，立委是人民一票票選出來，一定要有同理心、理解政府部門同仁在面對天災，第一時間全員出動，沒有人希望有天災、災民受苦，救災的同仁何其無辜？當用生命安全投入災區重建，卻被國民黨立委用不具人情、同理心說法來說台電同仁情勒社會，國民黨的立委是毫無同理心。

吳思瑤說，台電人員近日「上空下地」，每天在高處、在地底，不論晴雨晝夜投入救災，不是你國民黨立委坐在冷氣房中，說這些風涼話唱衰台灣。

吳思瑤表示，牛煦庭這種對台電不禮貌、沒有人性的說法，才是再次看到國民黨立委殘酷的本質，「台電是國家的，台電不是民進黨的」，台電人員投入修復電力使用者，是讓國人恢復正常生活，而1千億撥補台電卻在風災當下，被國民黨強行刪除，「挺台電就是挺台灣，挺台灣的人必然挺台電。」

吳思瑤強調，國民黨、民眾黨反對台電，把台電汙名化、妖魔化，甚至說出沒有人性、冷血無情的話，這些立委完全不適任。

吳思瑤還說，在野黨說台電過去是金雞母、現在是賠錢貨，但台電從來不是金雞母，是國營企業，服務的任務導向是全民，負責供電安全，台電任務宗旨絕對沒有要賺大錢，沒有要作金雞母設置的目的，過去三年俄烏戰爭是人禍，國際原物料已經透支，台電過去三年已經透支撥補成本六千多億，「台電倒了，藍白能負責？物價齊漲、通膨，藍白能負責嗎？」

國民黨 吳思瑤 台電

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