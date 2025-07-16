快訊

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

星宇股東會一戰成名！演藝圈最會存錢的男人 37歲男星「10年買3房存上千萬」

丹娜絲颱風後評防災 劉世芳：預防、災中及災後復原都很快

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（左二）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影
丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（左二）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影

丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳今到雲林慰問替代役時表示，丹娜絲颱風造成嚴重財損、農損，但受傷、不幸死亡人數比例降到最低，顯示民眾已有危機感，整體的防災系統，包括從預防到災中還有災後復原速度都非常快，未來會持續提高防災量能。

劉世芳今到雲林縣土庫鎮慰問協助災後清理的替代役，她表示，這些替代役都是警大的畢業生，非常優秀、戰力強，三千公尺都跑第一名，未來將分發到各地服務，有些人在家沒掃過地，但還是樂意付出，感謝他們支援災後清理，她一路看到災後復原的狀況，認為救災的速度很快，應該很快就能恢復正常生活。

劉世芳表示，行政院長卓榮泰已經宣布將提高房屋損害的「復原慰助金」，依照坪數發放慰助金，6至30坪房屋災損補助5萬元，房屋災損30坪以上補助10萬元，縣市府將與公所合作協助民眾申報，預估補助金額約20億元。

劉世芳表示，政府一再呼籲，颱風來的時候千萬不要大意，這次大家可以看到，雖然丹娜絲颱風局部陣風達到17級風。17級風等於是每小時有兩百公里這麼快的風，造成嚴重財損、農損，但是在受傷或是不幸過世的人數比例是降到最低，顯示大家都已有危機感。

劉世芳指出，這次丹娜絲颱風台灣第一次啟動風災細胞簡訊，通知災區居民趕快避難，在整體的防災系統，包括從預防到災中還有災後的復原的時候，速度都非常快，都是依賴中央政府跟地方政府以及民間的努力，會一次再把這樣子的一個防災量能再繼續往上提升。

丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（左二）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影
丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（左二）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影
丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（前排中）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影
丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（前排中）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影

災後 劉世芳 丹娜絲颱風

延伸閱讀

替代役男投入嘉市公園復建 內政部長劉世芳與市長黃敏惠慰勉感謝

丹娜絲重創雲嘉南 劉世芳勉替代役男投入災後復原

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

劉世芳視察北市防空避難設備 6千多處可供500人以上容留

相關新聞

賴清德過境美國擬宣布採購飛機 航空界：尚有增購空間

賴清德總統8月出訪友邦過境美國，可能宣布向美國大規模宣布採購民航客機。航空界人士指出，因目前全球交機延宕，加上疫後國籍航...

教防災的黑熊學院跑去哪？馬文君諷：災區泥巴太髒不來

丹娜絲颱風侵襲南台灣已逾一周，重創台南等地區，部分偏遠鄉鎮至今仍有水電中斷、屋頂掀飛等慘況。針對災後政府應變作為，立委馬...

【即時短評】林右昌交棒童子瑋？「綠軍壓境」基隆下屆市長前哨戰開打

民進黨從黨中央到地方黨公職今天「綠軍壓境」，大遶境遊行挺罷免可說是精銳盡出，雖然檯面上力挺公民團體，但頗有擺開市長陣勢「...

白營主導大法官人事同意權審查 大罷免前投票為洗白？

時隔超過半年，大法官人事案捲土重來，立法院全院委員會本周完成審查，全案將在7月25日進行記名投票，時間點就在7月26日首波大罷免投票前一日。據傳在野黨有意放行部分大法官人選。綠營則質疑，國民黨團可能為了救罷免，對大法官人事案採選擇性放行……

【重磅快評】卓揆在災民傷口撒鹽 比賴清德勘災還糟糕

立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》普發1萬元，行政院批債留子孫，藍營反擊前總統蔡英文曾發6...

基隆協和四接爭議延燒 環團赴政院提撤銷環評訴願

位於基隆的台電協和電廠四接年初闖關環評大會，環保團體今赴行政院抗議，質疑環評過程爭議諸多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。