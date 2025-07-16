快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

農民災損血本無歸 國民黨團籲設施設備補助提高至八成

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）出席。記者曾吉松／攝影
立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）出席。記者曾吉松／攝影

丹娜絲颱風侵襲台灣中南部，多縣市災損嚴重，國民黨立法院黨團呼籲，這是颱風百年來再從嘉義登陸，災民損失慘重，盼政府將設施設備補助提高到八成，貸款免息時限也應該延長到一年以上，房屋修繕補助條件等也該放寬，一切從寬、從速，讓災民獲得更即時有效的救援。

國民黨立委王育敏指出，這次災損金額高達26億元，可能還會再增加，農民手損實在太大，不少人都反映，希望政府可以幫助他們度過難關。呼籲政府在設施設備補助上應該提高到八成，因為依照農業部現行機制，平均一分地只有補助9萬元，只有實際建造成本的一成，對農民如九牛一毛，遠遠不足以支應，尤其嘉義很多農舍及設備等都是半毀甚至全毀狀態。

王育敏表示，除了實際補助之外，其實很多農民現在面對貸款問題，尤其很多青農當初是放下一切返鄉貸款農作，結果現在血本無歸，當中一些農作、溫網室等擔保品也都全毀了，所以政府現有的半年免利息，應該延長到至少一年以上免利息，讓農民能重新站起來，這認定應從寬、撥款應從速。

王育敏提到，嘉義很多農業資材室也都被吹破，必要工具及設備等並無被農業部認可為補助項目，應納入補助；另外，在地民代也為災民募集帆布遮屋頂，但這總沒法真正安穩，現有機制僅補助7坪左右以上的房屋修繕補助，但大家都覺得不合理，希望只要有破損都應納入，尤其這次嘉義面對百年來颱風登陸嘉義，遭受損害史無前例，政府應該以專案方式給災民最大補助，一切從寬、從速。

翁曉玲委員也說，行政院應苦民所苦，除加碼補助及擴大認定外，也要立刻發還完整的2501億元一般性地方補助款，不應該還把636億扣留下來，像今年地方補助款中嘉義縣、雲林縣都少了約30億元，台南也少了約40億元，相信還給地方才能提供更有效即時救援。

有關台電員工搶修線路觸電，王育敏表示，希望復電過程中，所有台電員工能照顧好自己安全，災民心裡很急，但不要給台電太多壓力，讓他們按照正常程序、兼顧職業安全下盡快復電，也盼受重傷的員工盡快康復。

另外，傳出賴清德總統將過境美國，被外界視為轉移施政不力的焦點，王育敏也說，現在大家也都霧裡看花，既然總統要出訪，總統府應要有正式說明會跟大家報告；國家重大政策上，人民都有知的權利，尤其關稅問題需要有更充分溝通與及早因應，希望政府能公開透明溝通。

國民黨立委王育敏指出，雲嘉南漁塭、資材室損失慘重。圖／國民黨團提供
國民黨立委王育敏指出，雲嘉南漁塭、資材室損失慘重。圖／國民黨團提供
立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大，設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）出席。記者曾吉松／攝影
立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大，設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）出席。記者曾吉松／攝影

王育敏 災民 嘉義

延伸閱讀

影／丹娜絲颱風災損大 國民黨團呼籲農業設施補助提高到8成

災損光電板多日仍未清除 立委憂成登革熱溫床

賴坤成挺罷期約遊花東涉賄選沒事 王育敏：司法雙標

影／扭曲立委照片、聲音 王育敏批罷團：道地的違法

相關新聞

台鐵刪總經理需軌道背景 黃國昌：民進黨腦滿肥腸還沒吃飽？

台鐵公司董事會通過修正公司章程，將總經理需具備軌道運輸相關背景規定刪除，台鐵企業工會批評，恐影響決策品質，危及行車安全。...

新聞眼／美中關係修補期 賴總統出訪變數多

賴清德總統傳將於八月訪問中南美洲友邦，明眼人都知道是醉翁之意不在酒，重點還是訪問途中借道過境美國。然而，美中關係近期進入...

罷免倒數喊「告急、搶救」要當心 有檢舉中選會將審認處理

全台大罷免案26日將投票，今起不得散布、評論相關民調。中選委主委李進勇今赴中山區公所罷免案投開票所考察，強調「只要有民調...

立委追問罷免案今起不行喊告急？ 李進勇：我沒說不能

罷免案投票將於7月26日登場，今天零時起至投票時間截止前，不得發布、散布或引述等罷免民調，違者最高罰200萬元。中央選舉...

影／批普發1萬藍白政治詐騙金光黨 林右昌：錢還在天上去哪領？

民進黨秘書長林右昌今天參加「護國大遶境」基隆場，車隊從慶安宮出發市區大遊行，高喊大罷免大成功，投下同意票。林右昌痛批國民...

丹娜絲颱風後評防災 劉世芳：預防、災中及災後復原都很快

丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳今到雲林慰問替代役時表示，丹娜絲颱風造成嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。