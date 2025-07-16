昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 大咖台東宣講催票
全台大罷免活動進入倒數階段，台東罷免及反罷接連邀請大咖宣講，昨晚罷免團體宣講邀請曾在「麻辣鮮師」主演萬老師的民進黨不分區立委郭昱晴開講，今晚反罷則邀請重量級立法院長韓國瑜宣講，雙方陣營戶別苗頭。
「剉賓行動」團體昨晚在卑南鄉太平文衡殿舉辦造勢宣講，包括立委莊瑞雄、池上鄉長林建宏與縣議員林參天、黃治維、簡維國連袂開講，壓軸則由郭昱晴批藍委為首的傅崐萁，早已忘記反共主張，親共癱瘓憲法法庭。
另藍營為主的反罷團體，繼這個月12日邀請國民黨不分區立委謝龍介才來開講後，今天更邀請韓國瑜在市區豐安宮宣講，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華、黨秘書長黃健庭及立委黃建賓出席，雙方陣營頗有互別苗頭之味。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言