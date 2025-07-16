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美對等關稅會不會高於32%？外交部：不預測

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺（左） 與行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）出席立法院會議。記者曾吉松／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺（左） 與行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）出席立法院會議。記者曾吉松／攝影

立法院外交及國防委員會上午邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺會前表示，還在談判過程中，他不做稅率預測，也不評價談判是否樂觀，他說美國對其它國家談判底定後，還是出現變數，外交部正透過所有管道了解掌握雙邊談判進度。

被問到台灣拿到的對等關稅會不會高於32%，陳明祺表示「我們都不確定」，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天也出席會議，提到台灣是美國首波談判對象，觀察至今美方所寄出的新稅率信函處理狀況，並非該稅率就是各國最終稅率，像是越南及歐盟都還有空間，顏慧欣分析美國信函的主要目的，是在增加各國與美國談判的動能與力道。

美國 稅率 外交部

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