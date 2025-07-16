今起不談民調連喊告急也不行？李進勇親曝超嚴格規定

首波罷免案投票將於7月26日登場，今起不得散布、評論罷免民調。中選委主委李進勇今出席中山區公所罷免案投開票所考察時表示，今天0點開始不可發布、轉述、引用各種民調，這點往往有人會違反規定，每次投票後都會受理開罰。

立法院內政委員會今考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，中選會主委李進勇與立委許宇甄、麥玉珍等人都到場。

有關政治人物預估掉幾席、誰告急、陣營催票率不夠等語，是否違反選罷法？李進勇回應，是的，從今天開始進入罷免活動期間，希望大家都能夠共同遵守罷免活動期間很多規定。尤其是從今天0點開始，就不可以發布、轉述、引用各種民調，這一點往往有一些人會失去注意，所以會違反法律規定。

李進勇說，每次投票結束後，都會受理這樣的案子，予以裁罰；他們一再強調，希望大家一定要嚴格遵守規定，不要以身試法。

至於講出告急字眼也不行？李進勇表示，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂民調有若干差距，但實務上，就個案認定，還是會認為違反規定。「個案，我們會做具體事實的認定。」

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