外交部：美對台關稅還不確定 他國談判底定後還有變數
立法院外交及國防委員會今邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺會前表示，還在談的過程中，他不作稅率預測，也不評價談判是否樂觀；他說，美國對其他國家談判底定後，還是出現變數，外交部正透過所有管道了解掌握雙邊談判進度。
問到台灣拿到的對等關稅會不會高於32%？陳明祺說，「我們都不確定啦，世界上很少國家在談判結束後就能知道具體稅率，只能說雙方也看到了誠意，大家溝通持續進行中。」
外交部書面報告指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通，已針對多項關鍵領域凝聚共識；至於是哪些關鍵領域，陳明祺以關稅談判事涉機密，且還在談判過程中，因此很多細節不便對外透露。
陳明祺重申，可以確認的是在維護國家利益、產業利益、保障國人健康和確保糧食安全的情形下，持續對美談判，對於很多實質議題得到好的進展。
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