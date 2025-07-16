台鐵刪總經理需軌道背景 黃國昌：民進黨腦滿肥腸還沒吃飽？

台鐵公司董事會通過修正公司章程，將總經理需具備軌道運輸相關背景規定刪除，台鐵企業工會批評，恐影響決策品質，危及行車安全。民眾黨主席黃國昌批評，民進黨是要仿效網路笑話「太陽餅裡沒有太陽」，還是要酬庸的肥貓實在太多，想方設法再多找一些肥缺？黃國昌要請問賴清德總統，已經吃得腦滿肥腸的民進黨，還沒吃飽嗎？

黃國昌在臉書貼文指，民進黨的貪婪、將專業棄如敝屣。台鐵公司昨天召開董事會，修改公司章程，未來總經理不再需要具備軌道背景，消息一出，引發輿論一片譁然，連工會都忍不住痛批危及安全。

黃國昌說，民進黨現在是要仿效網路笑話「太陽餅裡沒有太陽、老婆餅裡沒有老婆」，所以鐵路公司也沒有鐵路專業嗎？還是說要酬庸的肥貓實在太多，位置不夠，所以想方設法再多找一些肥缺，即便危及乘客及司機安全也沒關係？

黃國昌說，酬庸史哲高鐵董事長，毫無專業、坐領高薪卻連財報都看不懂，已經丟臉至極。沒想到民進黨根本毫無下限，現在還變本加厲為肥貓排除限制、量身打造毫無專業要求的酬庸職缺，爭相啃食國家資源到這種境地，要人民如何能接受？

黃國昌要請問賴總統，用人唯才很難嗎？已經吃得腦滿肥腸的民進黨，還沒吃飽嗎？

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