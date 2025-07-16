川普關稅戰 游淑慧點政府這些事「證明民進黨裝肖維」

美國對台關稅至今未宣布，民進黨發言人吳崢在政論節目上說，看美國總統川普行事邏輯，似乎沒在看談判籌碼，而是單方，看你這國家有沒有完全開放國內市場，政府還努力。對此，國民黨議員游淑慧轟說，聽到民進黨發言人說法，覺得真的在「裝肖維」(編按，台語，裝瘋)。

游淑慧說，民進黨政府先前先去承諾、奉送籌碼，這對川普來說都沒有用，為什麼民進黨要先去奉送這麼多籌碼呢？無論是台積電、中油投資頁岩和阿拉斯加、匯率上升值讓步，以及萊牛萊豬的食安讓步，為何要先投降那麼多事？這已經不是談判籌碼了！這叫投降的祭品。

游說，「現在根本不知道川普答應我們什麼，然後就說這些這些都可以，我們一味的奉上，這是朝貢、投降」。既然都說投降沒有用，那為何台灣要投降？所以只能證明民進黨在裝肖維。

游淑慧提到，民進黨在關稅戰是手足無措的，為何不像歐盟、墨西哥看齊？先靜待美國後續作為之後再來看台灣可以如何因應。如今世界各國就是這樣因應川普關稅，關稅戰一開始美國對外說「劍指中國」，結果現在全部都打成一團，所以後續會怎麼演變都還不知道。

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