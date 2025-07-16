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中國回應賴總統過境：台灣問題 美應慎之又慎

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

針對賴清德總統預計八月出訪我中南美洲友邦巴拉圭，並擬過境美國紐約和德州達拉斯，中國大陸外交部發言人林劍昨回應稱，堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由「竄美」；美方應慎之又慎處理台灣問題。

大陸外交部昨日例行記者會上，路透記者提問：「巴拉圭總統稱正為賴清德下月訪問該國做準備。賴預計還會訪問貝里斯，且很可能過境美國。中方是否已要求美方不要允許賴過境？美方對此有何回應？」

大陸外交部發言人林劍回應，關於巴拉圭與「中國台灣地區」保持所謂邦交的問題，中方已多次表明嚴正立場。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

針對大陸與拉美國家關係，林劍稱，一段時間以來，不少拉美國家，包括巴拉圭各界人士赴大陸參訪。他們最大的感慨是，巴拉圭不能再繼續「背對」中國、做國際社會的「異類」，應早日承認一個中國原則，在與中國關係上做出改變。中方奉勸巴拉圭政府不要再逆時代潮流而動，被「台獨」勢力操縱利用，而是要傾聽巴拉圭人民心聲，早日作出真正符合本國人民根本和長遠利益的正確選擇。中方也希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作的大家庭。

就賴清德可能過境美國，林劍強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由「竄美」。美方應認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

賴清德 中共

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