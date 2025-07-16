賴總統出訪過境 專家：紐約若能行 美評賴合格

賴清德總統可望在上任一年後首度過境美國本土，學者及專家稱紐約為較敏感的地點。淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正分析，不排除是「友台急先鋒」、美國國務卿魯比歐的善意舉動，若紐約成行，可解讀為美方對賴清德的外交政策給予合格的評價，然而一切都在變化中，還要看美中博弈的發展。

黃介正表示，魯比歐的舉動一方面在表達對民主台灣的支持，一方面也可能反映魯比歐非常有把握，跟各方都談好了，若如此，賴的過境待遇可能不如前總統蔡英文過境紐約，美方這次或許會要求賴全面低調，避免引發北京強烈反彈。

從華府和北京的角度看，黃介正表示，賴過境對「川習會」看不出是正面效益，到目前為止，也看不出美國總統川普是真的無所謂，放手讓國務院系統去處理賴總統過境。

國安會前副秘書長、台大政治系兼任教授楊永明表示，華府對於台灣總統過境美國前往中南美洲，主要考慮便利性與舒適性兩個因素，基於此，紐約和德州的休士頓或達拉斯，都是方便適合的地點；此外，加州洛杉磯和佛州邁阿密也是適合地點。

至於台灣，楊永明分析，賴總統過境美國，除了便利性與舒適性的考慮之外，也有外交與宣傳的雙重效應，展現台美外交關係、美國政治領袖與國會議員關注台灣與台海議題，以及在中美競爭過程中台灣議題的存在等；透過宣傳賴過境美國的外交成就，可能有助移轉賴政府在大罷免及兩岸僵局的困境。

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