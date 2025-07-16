新聞眼／美中關係修補期 賴總統出訪變數多

賴清德總統傳將於八月訪問中南美洲友邦，明眼人都知道是醉翁之意不在酒，重點還是訪問途中借道過境美國。然而，美中關係近期進入修補期，美國總統川普明顯希望向中國大陸釋出善意；美中之間是否出現新的化學變化，都可能影響賴總統規畫好的行程。

隨著美中貿易戰暫告一個段落，雙方態度已不再劍拔弩張，川普近日頻頻向中國大陸示好，最明顯的例子莫過於農業部長羅林斯日前在內閣會議中提及禁止中國收購美國農地計畫，川普非但沒有幫腔，還一反常態為中方緩頰，稱美中相處非常融洽，希望兩國有非常好的關係。

而美國國務卿魯比歐日前展開首次亞洲行、訪問馬來西亞，參與東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）的一系列會議，也首次和中國大陸外長王毅會面，有為美中破冰的象徵性意義，也被外界解讀成在為川普和中國大陸國家主席習近平之間的元首會面鋪路。

魯比歐也肯定川普和習近平關係良好，並指出，美中雙方都非常希望促成川習會。魯比歐表示，川普今年與習近平會面的機率很高，不過雙方領袖見面之前，必須準備好對的氛圍和可交付的成果，暗示接下來將進入準備期。

美方態度出現如此轉變，一方面川普發動的貿易關稅戰即將邁入新階段，川普回歸大國政治的思維，另一方面，川普對俄羅斯的態度趨向強硬，也期待中國大陸能夠出力幫忙協調結束俄烏戰爭，以解美國的政治包袱。

在此當頭，賴清德總統想要過境美國，恐面對不少變數，更怕被美中視為川習會的絆腳石。

而賴政府在時程上的選擇也不多，尤其中國大陸預計九月閱兵，若賴總統等到九月過境美國，恐被對岸視為挑釁；ＡＰＥＣ領袖峰會則將於十月登場，將是川習會最有可能發生的時間點，預料賴總統不會想當麻煩製造者。

綜觀而言，賴總統若希望今年以前出訪，關稅談判落幕後的八月可能是好時機，但美中互動滾動式變化，一切恐怕都還是未定之數。

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