港媒南華早報：美可能為川習會取消賴過境

南華早報十五日引述消息人士報導，台灣總統賴清德計畫八月過境美國拜訪南美洲，預計途經紐約與德州，此舉料將激怒北京。分析人士指出，美中關係若相對有所改善，可能對賴清德的行程造成變數，美方可能基於不願影響美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會晤，臨時取消賴清德過境安排。

巴拉圭總統潘尼亞十四日證實，賴清德總統將在三十天內到訪。

分析人士指出，賴清德總統此次行程可能也會納入瓜地馬拉與貝里斯，這兩個中美洲較大的邦交國。

分析人士認為，美中關係若有所改善可能令此行程生變，美方可能基於不願影響川普與習近平的峰會籌備，臨時取消賴清德過境安排。

報導指出，許多人認為，若習近平與川普舉行會晤，最可能的時機是十月底至十一月在南韓慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，或者從慶州順道前往北京。

美國國安會前成員穆恩指出，「關鍵在於賴清德此行的言行」。他補充，「若賴清德遵循過境訪問的標準慣例，不舉行政治會晤、也不發表政治言論，那麼美中關係可能不會受到衝擊」。

若賴總統訪南美洲成行，這將是繼去年過境夏威夷與關島之後再次赴美。但這次過境的影響可能更深遠。不僅因為賴清德將在美中關係當前緊張之際踏上美國本土，也因為正值川普政府對多國祭出關稅壓力，台灣與其他經濟體正受其擾。

分析人士認為，北京對這次過境的反應，很大程度將取決於賴清德是否踩線。但目前中國更專注於與美國的貿易談判，因此對台灣動態的反應較為克制。

報導引述消息來源指出，中方顯然希望持續談判，與川普達成減稅協議。因此，除非賴清德此行非常具挑釁性，例如在紐約與美國國務卿魯比歐會面，否則中國不太會主動尋找發難理由。

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