林佳龍為總統下月到訪先踩點「巴拉圭真朋友」

外交部長林佳龍九日率企業代表團訪問巴拉圭，慶祝台巴建交六十八周年。巴拉圭總統貝尼亞透露賴清德總統將訪巴國，林佳龍此行也被解讀為賴總統下月到訪先踩點。

二○二三年，林佳龍擔任總統府秘書長時，曾陪同時任副總統賴清德以總統特使身分，出席貝尼亞總統就職典禮。林佳龍此行視察「台巴智慧科技園區」，正是賴二○二三年對巴國的承諾。

林佳龍此次出訪，邀請我國半導體、ＡＩ應用、智慧製造、智慧交通、智慧畜牧、冷鏈物流及食品加工等完整供應鏈廠商參團，並赴園區考察巴國商機，期藉由此新雁行聯合艦隊進駐巴拉圭，建立「台灣＋Ｎ」的全球產業布局，與巴拉圭共榮共好。

林佳龍當地時間十四日晉見巴拉圭總統潘尼亞時表示，感謝潘尼亞二○二三年就職演說第一個提到的友邦就是台灣；潘尼亞則重申台巴邦誼堅若磐石，巴拉圭無懼外部壓力及威脅，堅定與台灣攜手前行。

林佳龍在臉書發文表示，台巴兩國雖然互為「對蹠點」，在地理上距離遙遠，卻是理念相近的「真朋友」，期待未來台巴持續深化實質合作與交流。

潘尼亞也與林佳龍共同出席「巴拉圭招商投資說明會」，潘尼亞致詞時強調台巴邦誼悠久深厚，並且視協助台灣維護國際地位為守護自身歷史與尊嚴的重要體現，盼台灣企業深入瞭解巴國發展潛力，並把握機遇。

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