出訪巴拉圭 總統過境美國 可能宣布採購客機

賴清德總統傳八月出訪中南美洲訪問友邦，擬過境美國紐約和德州達拉斯，據了解，賴總統今年出訪過境美國的態度堅決，但先前礙於美國政局和美中關係不明朗，所以延後出訪計畫。

消息人士指出，賴清德總統預計八月訪問位於南美洲的巴拉圭、位於中美洲的瓜地馬拉和貝里斯三個邦交國，擬去程先過境紐約，再於回程過境達拉斯。

由於台灣在德州陸續做出投資，賴總統若過境與台商見面，也降低政治氛圍；日前有消息指出，過境地點可能鎖定休士頓，但最後選定達拉斯。外交部長林佳龍日前已到訪過紐約及達拉斯，預作行程安排。

有消息人士說，賴總統此行仍由中華航空執行專機任務；據指出，賴在行程當中，可能宣布向美國大規模採購民航客機，但台灣官方對此沒有回應。

賴清德總統去年出訪我太平洋島國友邦，並過境美國夏威夷和關島，據了解，從今年年初開始就傳出賴總統有意在執政滿周年後出訪中南美洲友邦，完成中途過境美國本土的任務。

然而，賴總統五二○執政周年期間，正值美國祭出全球關稅亂流，台美關係湧現許多不確定因素，美國內政也處於亂局，且當時美中關係亦不明朗，甚至頻頻傳出「川習會」消息。有涉外人士六月時即點出，美國恐怕不希望台灣輕舉妄動；不過，有知情人士表示，賴總統希望出訪過境的態度很堅決，將出訪設定為今年的任務之一。

賴總統上任後，多次提及將對美擴大投資，據了解，為避免台灣被美國課徵過高稅率，賴政府更確立擴大對美投資的政策方向，除了台積電加碼投資，包括電子、資通訊、石化、農產品及天然氣等，都可能加碼投資美國。熟悉台美事務的綠營人士指出，達拉斯是美國科技、電信、能源、醫療和航空產業重鎮之一，若賴總統真的過境美國本土，或許會在當地宣布相關投資計畫。

達拉斯位於美國德州，該州州長艾伯特（Greg Abbott）去年七月率團訪台時，賴總統曾接見。賴總統今年三月出席美國商會活動時也曾表示，除了台積電宣布擴大對美投資，環球晶也將在德州設立全美最大的十二吋矽晶圓廠，後續會有更多產業跟進。

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