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台電人員嘉義維修遭電擊 卓揆不捨：應給同仁及家屬即時協助
丹娜絲颱風造成嘉義縣電力嚴重受損，台電人員修復過程遭電擊命危送醫急救中。行政院發言人李慧芝15日轉述，行政院長卓榮泰相當不捨，第一時間即請經濟部及台電公司提供受傷同仁及家屬最即時的協助，並請經濟部及台電瞭解事故發生原因，並請還在第一線持續搶修、恢復電力的台電公司主管及員工務必注意安全。
此外，台電公司董事長曾文生董已趕到奇美醫院慰問傷者家屬，也拜託院方妥善照護，祈禱能平安脫離險境。
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