傳賴總統8月出訪中南美洲友邦 白委：過境美國莫再次淪為度假行程

傳出賴清德總統8月將出訪中南美洲，民眾黨立委林憶君今天表示，此行能夠落實務實外交，未嘗不是一件好事，希望能夠有正向成果，以穩固現有邦交關係，不過也令人憂心淪為形同「度假」的禮遇行程，就像去年過境美國夏威夷未有聯邦層級官員現身。

消息人士指出，賴總統預計8月訪問位於南美洲的巴拉圭（Paraguay）、位於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）及貝里斯（Belize）三個邦交國，並且將過境美國設定為任務之一，去程擬過境紐約，回程則過境達拉斯。

林憶君晚間受訪時表示，此行能夠加深我國與世界各國交流、落實務實外交打開我國能見度，未嘗不是一件好事，希望能夠有正向互動及成果，以穩固現有邦交關係。賴總統去年出訪太平洋島國友邦，同樣與友邦分享經驗、共同建立經濟韌性，期望出訪中南美洲能夠順利與有共同價值理念的民主夥伴繼續深化合作關係。

林憶君認為，賴總統此行是否真能展現台美友好的默契，抑或只是再次「熱臉貼冷屁股」的外交表現結果，涉及種種外交角力，勢必將成為未來國際評估美中台關係的重要關鍵風向，屆時是否與美國高層官員有實際或電話互動，抑或是與前幾任總統的過境外交待遇有所差別，將是未來觀察台美關係是否「堅若磐石」的重點。

林憶君指出，去年賴總統出訪太平洋友邦時，選擇過境美國夏威夷與關島，當時僅有州長層級官員出席接待，聯邦層級的參眾議員及行政官員皆未現身，而在夏威夷期間也無法隨意與僑胞互動，只能在安排好的僑宴場合會面，背板甚至未見「中華民國」字樣，台美兩場閉門會議亦未召開會後記者會，整體交流極為有限。

林憶君比較，2001年前總統陳水扁出訪曾在紐約證交所敲鐘，2019年前總統蔡英文過境夏威夷時，活動背板上也清楚印有「中華民國」字樣，不免令人憂心是否如同去年過境夏威夷，淪為一趟形同「度假」的禮遇行程，不過還是對賴總統出訪保持樂觀，台灣的外交關係必須有所突破，穩固現有邦交關係才能發揮作用。

林憶君也說，台美關稅問題仍是目前急需解決的當務之急，希望賴總統把握機會溝通交流，用盡一切力量與美方交涉，讓所有受到衝擊的台灣產業有機會獲得更好的籌碼，共同為台美雙邊民主夥伴創造最大經濟利益。此外，過境美國難免觸發兩岸敏感神經，賴總統出訪也應該謹言慎行，避免因為失言引發更多國際問題。

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