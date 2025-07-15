川普、習近平他都交手過 併購大師黃日燦：關稅僅是短期挑戰

台灣企業面對中國大陸企業的競爭、美國關稅等重重挑戰，應如何升級轉型？台北榮總大師講堂今天邀請台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦，其演講專題為「台灣企業升級轉型的賽局」。黃日燦說，台灣企業面臨轉型時，應看清真正長遠的挑戰是「紅色供應鏈的崛起」，面對挑戰，企業升級轉型二大方向，應學習足球員雙腳併用，右腳是自我成長，左腳是外部併購，並配合調整心態掌握三新，新產業常態、新策略思維及新營運模式，其中，跨國在地經營的新營運模式是成敗關鍵。

台灣企業面臨轉型時，應看清什麼是真的挑戰、什麼是假的挑戰？黃日燦認為，美國關稅是短期挑戰，因美國總統川普公布關稅政策至今，期間已變了許多次，而半年後的關稅和今天還會一樣嗎？或是明年美國期中選舉後，若川普的選情不佳，關稅說不定還會調整，川普會「翻臉」也會「變臉」，其實，只要台灣的關稅比競爭對手低或一樣，台灣企業就能保有競爭力。

黃日燦說，他1980年還在美國紐約工作時，川普曾是他的客戶，他看著川普和開發商、地主、銀行吵架，吵到最後川普大廈還是蓋好了，所有人都賺錢了，沒有一個人恨川普，吵架就是川普的特色，大家不要被嚇到。而1980年代，他曾代表裕隆到福建洽談設廠事宜，當時福建領導階層有一個人，就是習近平，因此，也和習打了交道。

黃日燦演講提到，近幾年來，世界局勢隨時都有新的變化，很多人說，台灣明天就要完了，應準備救生包，或近期受美國關稅等影響，各行各業滿恐慌的。但他話鋒一轉，「台灣真的危險嗎？」即使危險，真的是最糟糕的地方嗎？假如不是，那應該怎麼做，才能讓我們這一代、下一代活得快樂、平安，今天演講主題「台灣企業升級轉型的賽局」是來破解這樣的疑慮。

台灣，最近一次登上國際媒體是在2021年「經濟學人」指出，台灣是全世界最危險的地方，當時，「真的把大家嚇死了」。黃日燦說，4年過去了，其他地方早是飛彈、炸彈飛了半天，但台灣都未發生；其實，台灣最危險的時候是在75年前，1950年時，當時國民政府遷台、韓戰爆發等。

如今，75年過去了，台灣從做橡膠鞋、雨傘，到現在做半導體，期間並非一帆風順，許多產業均面臨挑戰，每7至10年就需轉型、升級一次。黃日燦說，台灣目前發展是靠在台灣的人的努力、智慧、拚勁，從最危險的時刻一直到今天，假如還有人說我們台灣非常危險，請他回去看看1950年代。

如此說來，台灣的企業是否就不需擔心未來？黃日燦說，對於未來，仍須經常擔心及煩惱，如果不擔心、不煩惱，就會被淘汰了，現在川普要求製造業返回美國製造，不管是否成功，台灣都是美國所需依賴的；因為，全世界最強的製造商就在中國大陸及台灣，但現在許多對於大陸的企業有所擔心，相較台灣企業比較讓人放心。

黃日燦說，隨著台積電前往美國、日本、德國設廠，相關供應鏈也前往，「台灣什麼時候會比現在更風光呢？我認為，將來會更風光」，因為只要協助美國成功了，台灣將有更好的機會發展至全世界。因此，台灣企業現在就要看清楚，什麼是真的挑戰、什麼是假的挑戰？

黃日燦認為，台灣企業面臨三大挑戰，其中，最重要的長期挑戰是「紅色供應鏈的崛起」，中國大陸騰籠換鳥，台灣的代工成本優勢不再。至於，美中對抗、烏俄戰爭，地緣政治波譎雲詭，國安考量日受重視，以及新冠疫情、氣候變遷，全球供應鏈斷裂，節能減碳蔚為顯學等都為短期挑戰。

面對「紅色供應鏈崛起」，台灣企業要從「轉進」換軌到「轉型」。黃日燦說，過去20年台灣企業多靠「轉進」求活，現在必須醒過來，未來20年須靠「轉型」創生，不要因循，要擺脫惰性。企業更需擺脫舊思維的生產管理、成本掛帥、價格取勝、製造硬實力，轉為新思維的策略管理、成效掛帥、價值取勝、服務軟實力，「未來必須靠自己去爭取」。

「台灣企業一定要向外走，才有更好的未來。」黃日燦說，很多人表示，台積電到美國等國設廠，公司的營運會不會往下走，但如果一直留在台灣，所有產業都可能會面臨缺水、缺電、缺人，所以，台積電必須走出去，才有向上發展的空間。政府要做的努力是提供足夠的價值，支持台灣的企業，不論企業是往外走，還是根留台灣，台灣都是企業的支撐點。

黃日燦建議，台灣企業升級轉型的二大方向，首先是本業優化，包括提升產品價值、技術含金量擴大產品線、擴大市場等，第二是異業發展，包括跨產業、跨領域的多元發展。因此，面對不確定的未來。企業須學習足球員雙腳併用，右腳是自我成長，左腳是外部併購，並配合調整心態掌握三新，新產業常態、新策略思維及新營運模式，其中，跨國在地經營的新營運模式是成敗關鍵。

最後，黃日燦說，台灣真的是全世界最危險的地方嗎？就他看來，「台灣是地表上最有生命力的地方」，並鼓勵所有企業、所有人都應該出國打拼，年輕人更應該把語言練好，不論是英文、日文或德文等，未來在工作、職業的機會就會比別人更為寬廣，大家要一起努力，迎接未來的挑戰，然後創造台灣另一個經濟奇蹟。 台北榮總大師講堂今天邀請台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦，演講專題為「台灣企業升級轉型的賽局」。他說，台灣企業面臨轉型時，應調整心態掌握三新，新產業常態、新策略思維及新營運模式，其中，跨國在地經營的新營運模式是成敗關鍵。記者沈能元／攝影 台北榮總大師講堂今天邀請台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦，演講專題為「台灣企業升級轉型的賽局」。黃日燦說，台灣企業面臨轉型時，應學習足球員雙腳併用，右腳是自我成長，左腳是外部併購。記者沈能元／攝影

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