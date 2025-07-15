立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

立法院外交國防委員會明邀請政府部門報告台美對等關稅談判進度，根據陸續送達的書面報告，外交部指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通，已針對多項關鍵領域凝聚共識；經貿辦分析，美方雖對各國送出信函，但談判仍在進行中，非屬定案，美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判之動能與力道。

經貿辦表示，分析美方迄今寄出新稅率信函的處理，其著重全盤性考量尤以貿易逆差為關鍵，7月8日期限前與美方的談判具體進度，與寄出信函的做法並無必然關係或具一致性，例如柬埔寨和歐盟都與美方談判告一段落，仍收到新稅率的通知信函，越南則是談完了還沒收到信。

經貿辦指出，美方雖對各國送出信函，但因談判仍在進行中，則該等稅率並非各國的最終稅率；美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判之動能與力道。

外交部表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體談判及多次線上磋商及溝通，已針對多項關鍵議題凝聚共識，雙方也都肯認談判的持續推進；台美雙方都期待強化經貿合作，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多機會。

外交部表示，外交部會持續落實賴總統提出之「深化台美經貿關係的路徑圖」，透過台美既有對話機制和管道，與相關部會合作，共同降低美國總統川普關稅政策可能造成之衝擊，並掌握在美國再工業化過程中我方的產業機會；外交部也將持續密切關注川普政府各項經貿科技新政，積極拓展台美合作契機。

國安會報告提到國安情報團隊經貿安全防護作為，包含強化我供應鏈安全韌性，加強高科技貨品出口管制，打擊「中」製產品境外「洗產地」及反制科技竊密挖角。

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