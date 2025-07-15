快訊

下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

聽新聞
0:00 / 0:00

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照

立法院外交國防委員會明邀請政府部門報告台美對等關稅談判進度，根據陸續送達的書面報告，外交部指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通，已針對多項關鍵領域凝聚共識；經貿辦分析，美方雖對各國送出信函，但談判仍在進行中，非屬定案，美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判之動能與力道。

經貿辦表示，分析美方迄今寄出新稅率信函的處理，其著重全盤性考量尤以貿易逆差為關鍵，7月8日期限前與美方的談判具體進度，與寄出信函的做法並無必然關係或具一致性，例如柬埔寨和歐盟都與美方談判告一段落，仍收到新稅率的通知信函，越南則是談完了還沒收到信。

經貿辦指出，美方雖對各國送出信函，但因談判仍在進行中，則該等稅率並非各國的最終稅率；美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判之動能與力道。

外交部表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體談判及多次線上磋商及溝通，已針對多項關鍵議題凝聚共識，雙方也都肯認談判的持續推進；台美雙方都期待強化經貿合作，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多機會。

外交部表示，外交部會持續落實賴總統提出之「深化台美經貿關係的路徑圖」，透過台美既有對話機制和管道，與相關部會合作，共同降低美國總統川普關稅政策可能造成之衝擊，並掌握在美國再工業化過程中我方的產業機會；外交部也將持續密切關注川普政府各項經貿科技新政，積極拓展台美合作契機。

國安會報告提到國安情報團隊經貿安全防護作為，包含強化我供應鏈安全韌性，加強高科技貨品出口管制，打擊「中」製產品境外「洗產地」及反制科技竊密挖角。

經貿 外交部 台美

延伸閱讀

關稅與品牌轉型帶來雙重打擊？Volvo ES90還未上市就已宣告失敗？

傳台灣關稅「大罷免」後才公布…行政院低調回應！遭嗆：不敢正面回應就是真的

利用關稅停火期 中國6月出口超預期「預估未來幾季轉弱」

歐盟揚言報復美關稅 日不打算反制：無意改變盟友關係

相關新聞

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

立法院外交國防委員會明邀請政府部門報告台美對等關稅談判進度，根據陸續送達的書面報告，外交部指出，雙方歷經三次實體談判及多...

卓榮泰稱發現金1萬元只能買冰箱 黃國昌諷幹話會傳染「關你什麼事」

有關行政院長卓榮泰指控普發現金違憲，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨的幹話竟然還會傳染，賴清德總統勘災時幹話不...

傳賴清德8月過境紐約 林沛祥：為保政權穩定 恐不拒美國要求

傳賴清德總統預計8月出訪我中南美洲友邦，並過境美國紐約及達拉斯。國民黨立委林沛祥今日表示，川普為商人個性，賴清德為保政權...

暗示再訪？林佳龍憶賴清德23年任特使 巴拉圭總統最先提的是台灣

聯合報系獨家報導，賴清德總統預計8月到中南美洲友邦巴拉圭國是訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯；刻正訪問巴拉圭的外...

建置台灣主權AI語料庫 數發部：第4季釋出首批資料

數位發展部今（15）日表示，正在建置「台灣主權AI訓練語料庫」，目標是訓練出具有「台灣語境、台灣文化脈絡」的AI模型，數...

輝達落腳北士科解套 游淑慧分析3情境憂新壽空手套白狼

輝達落腳北士科，但因地上權仍屬新壽的歸屬問題卡關。北市府認為最佳解方是先與新壽合意解約，再透過專案地上權給輝達。議員游淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。