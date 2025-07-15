第5次氣候委員會7/24召開 談淨零建築規畫
環境部長彭啓明今天表示，第5次國家氣候變遷對策委員會預計24日召開，內政部將主講淨零建築的未來規畫、環境部談碳排放，並請永續能源基金會分享氣候變遷因應措施。
彭啓明今天出席「台灣綠色成長系列論壇：打造綠色台灣品牌-推動資源循環產品」，會前接受媒體聯訪時表示，國家氣候變遷對策委員會預計於24日召開。
彭啓明指出，本次委員會預計有3大重點，首先由內政部報告淨零建築的未來推動方向，其次由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新針對氣候變遷的長期觀察與應對措施進行分享，最後由環境部報告碳排放、空污與健康之間的關聯性，並提改善規畫。
國家氣候變遷對策委員會已召開過4次會議，其中在今年1月23日第3次會議中公布「國家減碳新目標」草案（NDC3.0），2032年較基準年2005年減碳32%加減2個百分點、2035年減碳38%加減2個百分點。
彭啓明說，NDC3.0的社會溝通已大致完成，目前正以這些意見為基礎，彙集更好的建議來制定淨零目標。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言