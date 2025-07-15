暗示再訪？林佳龍憶賴清德23年任特使 巴拉圭總統最先提的是台灣

聯合報系獨家報導，賴清德總統預計8月到中南美洲友邦巴拉圭國是訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯；刻正訪問巴拉圭的外交部長林佳龍在臉書分享晉見巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），回憶2023年他曾以總統府秘書長身分，陪同時任副總統賴清德以總統特使身分出席貝尼亞總統就職典禮，貝尼亞總統在致詞中第一個提及的國家就是台灣，充分展現兩國關係緊密友好。

這可望是賴清德就職總統後，第二度出訪；總統府稱，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

此外，法新社報導，貝尼亞在一場投資論壇宣布，賴總統將在8月出訪巴拉圭。

訊息曝光之際，林佳龍人在巴拉圭並在臉書分享進度，林佳龍指出，他當地時間14日在視察電動巴士先導計畫後，前往晉見貝尼亞；貝尼亞不僅親自主持投資招商說明會、與台灣企業代表互動，也強調「台巴邦誼，堅若磐石」，巴國不懼外部的威脅與壓力，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。

林佳龍提及，雙邊會晤後，貝尼亞留下主持後續的投資招商說明會，並親自與台灣企業代表們合影，展現對台灣訪團的重視；貝尼亞致詞時強調，台灣與巴拉圭不僅共享價值理念，兩國在歷史與地理上亦有相似背景，相較周邊國家都較為弱勢，但也因艱難的環境而更加堅韌、更具競爭力，守護台灣就是守護巴拉圭。

林佳龍說，巴拉圭不僅是台灣的邦交國，也是南美區域經濟成長最快速的國家之一，巴國政府歡迎台灣企業前往投資，也將投注更多資源招商引資。林佳龍最後誠摯感謝貝尼亞長期堅定支持台灣，他說，台巴兩國雖然互為對蹠點，在地理上距離遙遠，卻是理念相近的真朋友，期待未來台巴持續深化實質合作與交流，攜手邁向共榮共好的未來。