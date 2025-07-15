輝達落腳北士科解套 游淑慧分析3情境憂新壽空手套白狼

輝達落腳北士科，但因地上權仍屬新壽的歸屬問題卡關。北市府認為最佳解方是先與新壽合意解約，再透過專案地上權給輝達。議員游淑慧也分析3個可能情境，一：蓋好轉租或轉讓給輝達；二：合意解約；三：新壽把地上權契約轉讓輝達，但這也是最不合理、也不合法的方案。

由於情境三也是目前傳出新壽希望的方式，但游憂心，這方式可能會讓外界擔心有圖利的問題；也就是新壽轉讓的條件，是合理無償轉讓退場？還是「拿市府土地、空手套白狼，高價轉讓合約？」

游淑慧今天在臉書分析輝達落腳北士科T17、T18怎麼解套？

游說，情境一是新壽蓋好轉租或轉讓給輝達。依地上權契約，新壽負起責任蓋好，但目前看來，顯然新壽主觀上或客觀上（財務）有履約困難。游也問新壽，那當初幹嘛來標、現在幹嘛去跟輝達談？當時的標案計畫書做好玩的嗎？

另外，游淑慧點出情境二是合意解約，北市府退回新壽押金，新壽已繳租金也不能取回，北市再把T17、18專案提供與輝達。

游說，如果新壽無意或無能力開發，就不要再占用，妨礙台灣和台北整體AI產業的發展；把土地還回台北市政府，北市府也退回押金，大家合意分手。

至於新壽先前希望的處理方式，也就是游淑慧點出的情境三，是新壽把地上權契約轉讓給輝達。游說，這也是最不合理也不合法的方案。

游說，首先，依照契約就是不能在拿到使照之前就直接轉讓。而且台北市政府為什麼要把土地，交給新壽這個二房東去轉讓？其次，如果原契約轉讓，那輝達可開發的時間和權利義務，是要重算？還是接續新壽原契約的爛攤子？因地上權契約是有開發期限的。

游淑慧說，新壽簽約後，已經浪費好幾年了，按照土地設定地上權契約第3.3.3條約定，新壽要在116年2月14日取得全部建物使用執照，最多可延遲至118年2月。如果還是沒有辦法完成，就要按日處罰。如果輝達現在接手這個原契約，現在才開始設計和請領建造，幾乎不可能依期限蓋完。等同新壽浪費的期限，卻要輝達受罰？

另外，游也憂心情境三，可能會讓外界擔心有圖利的問題；也就是新壽轉讓的條件，是合理無償轉讓退場？還是「拿市府土地、空手套白狼，高價轉讓合約？」

游淑慧說，如果轉讓合約在市府的見證下，透明公開、合理的轉讓，外界還可以接受；否則新壽什麼都不用做，白占市府土地多年，最後還把輝達當肥羊宰？