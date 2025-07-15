賴、卓滿意度暴跌 學者：多因素造成

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】總統賴清德民調再次進入不滿大於滿意的「死亡交叉」！親綠的台灣民意基金會15日公布民調，賴清德的滿意度42.9%，比上個月大跌5.8%；行政院長卓榮泰滿意度也從44.4%下跌至39.3%。民意基金會董事長游盈隆分析，包括國安簡報破局、團結國家十講、呼籲公民大罷免，



以及民意對大罷免的反彈，都是讓賴的支持度大跌的因素。

總統挺罷免支持降

台灣民意基金會15日公布國政民調，總統賴清德的滿意度42.9%、不滿度44.5%，雖然不滿度比上個月的45.7%還低，但滿意度也從48.7%大跌5.8%至42.9%，沒有意見則從5.7%提升到12.5%。

游盈隆分析，原訂6月18日與在野黨領袖的國安簡報破局，以及自6月21日啟動的「團結國家十講」爭議四起，都可能是原因。

另外，賴清德6月28日在民進黨全代會呼籲「民進黨與公民同行推動大罷免」，有53%民眾認為不適當；加上捲入京華城案甚深的前台北市副市長彭振聲妻子跳樓輕生不幸事件，引發民眾黨對賴總統及司法不公的強烈抨擊，社會矚目；而今，



大罷免正如火如荼展開，而社會主流民意反對大罷免，總統也直接受波及。

藍白投票動機比綠弱

行政院長卓榮泰的不滿度雖也從46.1%下降到44.1%，但滿意度也從44.4%下降到39.3%，且近來台美正在進行關稅談判，民調顯示也有42.6%民眾對於賴政府與美國關稅談判沒有信心，有信心者41.4%。

此外，針對泛綠陣營批評國民黨立委毀憲亂政的說法，也有48.7%民眾不同意，僅41.4%同意這種說法。

針對罷免局勢，游盈隆說，從政黨支持傾向看，民進黨支持者有86%可能去投，國民黨支持者有72%可能去投，民眾黨支持者有61%可能去投；中性選民則有54%可能去投。

他指出，國民黨支持者的投票意願明顯不如民進黨支持者，而民眾黨支持者和中性選民對大罷免的參與熱情並不高。這在何種程度上會影響大罷免結果？頗值得觀察。

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