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批賴清德救災不知人間苦 陳玉珍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲整理，從2014到2024年國軍的風災救災紀錄。圖／國民黨團提供
國民黨立委翁曉玲整理，從2014到2024年國軍的風災救災紀錄。圖／國民黨團提供

颱風「丹娜絲」百年罕見從台灣西部登陸，造成南台灣嚴重災情，需國軍及專業組織協助救災，但賴清德總統稱「國軍不能進入民宅」，引發軒然大波。國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團副書記長陳玉珍難掩憤怒情緒，人不照天理，天不照甲子，南鯤鯓的牌樓倒下，這就是老天在警告，要照著規律走，不要天理不容，搞這些鬥爭。

颱風丹娜絲造成南台灣災情，賴清德勘災時，面對災民反映需要國軍救災，賴清德回「不能什麼事情都靠國軍」，國軍正忙著演習，法律也規定國軍不能進入民宅，社區要利用天然災害時訓練解決問題的能力。副總統蕭美琴也表示，現在正值學生的暑假期間，鼓勵台灣各地青年回到故鄉，協助長輩或親人整理家園。

黨團副書記長翁曉玲說，賴清德、蕭美琴了解災民的辛苦、心酸嗎？這次的颱風造成嚴重農損，多人家中屋頂被掀掉，需要國軍協助，賴清德說這樣的話是對的嗎？

翁曉玲列出2014到2024年國軍的風災救災紀錄，丹娜絲在南台灣造成災情，這是很需要國軍幫忙的時候，賴清德卻說「國軍不能進入民宅」，說這樣的話還有人性嗎？

針對蕭美琴的說法，翁曉玲表示，只要請學生們回鄉幫忙就可以了，讓學生們回去幫忙，頂多是給親戚朋友的心理支持，但真正要出力的時候，能力是有限的，所以更需要有專業的民間組織、國軍或其他的公務機關加入。

翁曉玲也說，黑熊學院過去一直強調民防的重要，不是也組織了很多人，有給他們訓練，這時候是否更應該派黑熊，沈伯洋 更應該要組隊，代理黑熊學院的弟兄，去幫忙嘉義、台南的受災戶，正好可以實地演練，看成果如何。

陳玉珍引用災害防救法第35條第4項，表示「直轄市、縣（市）政府及中央災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，得申請國軍支援。但發生重大災害時，國軍應主動協助災害防救。」

陳玉珍說，她來自金門，軍愛民，民敬軍，她對國軍打從心底尊敬，相信國軍事實上也非常願意幫助民眾，但沒想到總統講了那樣的話，這樣國軍如果要去幫忙，都會想說若真要去幫忙，還會怕被總統責怪。她不曉得賴清德是否還陶醉在「團結十講」，災民向總統陳情，總統永遠是答非所問。

陳玉珍舉例，有災民反映當地沒水沒電沒訊號，賴清德卻驚訝沒訊號並讓消防署長來講，署長表示他有叫10多台的通訊車來，他的手機有訊號；災民又說「遠傳、台哥大都沒有訊號」，賴清德回「郭國文的有」。只有中華電信有，其他都沒有，賴清德等卻一直鬼打牆，真是「何不食肉糜」。陳都忍不住說，「你有沒有在聽災民講話？」

陳玉珍還提到，有位當地長輩反映家裡屋頂被吹掀，不敢爬上去，希望有人幫忙，賴清德卻說「你要自己爬」。陳怒批，這是災民耶，他如果能自己做，「你覺得他不想拯救自己的家園嗎？可不可以有一點同理心？」同時也看到嘉義有位80歲的老翁修繕屋頂，不慎跌倒送醫不治身亡。「總統到底有沒有看到百姓多希望政府幫忙？」

陳玉珍表示，她甚至看到有災民向台南市長黃偉哲說，「我們從支持你選立委，到支持你選市長，連個抽水器都沒有，里長有辦法應付那麼多事情嗎？」她相信這些災民都一路相挺，挺到自己受苦受難，不過是請政府幫忙，卻被回要自己爬屋頂，自己手機有問題等，「我看了非常憤怒，總統心思不要一直放在大罷免」。人不照天理，天不照甲子。南鯤鯓的牌樓倒下，這就是老天在警告，要照著規律走，不要天理不容，搞這些鬥爭。

颱風「丹娜絲」百年罕見從台灣西部登陸，造成南台灣嚴重災情，需國軍及專業組織協助救災，但賴清德總統稱「國軍不能進入民宅」，引發軒然大波。國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團副書記長陳玉珍難掩憤怒情緒，人不照天理，天不照甲子，南鯤鯓的牌樓倒下，這就是老天在警告，要照著規律走，不要天理不容，搞這些鬥爭。記者屈彥辰／攝影
颱風「丹娜絲」百年罕見從台灣西部登陸，造成南台灣嚴重災情，需國軍及專業組織協助救災，但賴清德總統稱「國軍不能進入民宅」，引發軒然大波。國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團副書記長陳玉珍難掩憤怒情緒，人不照天理，天不照甲子，南鯤鯓的牌樓倒下，這就是老天在警告，要照著規律走，不要天理不容，搞這些鬥爭。記者屈彥辰／攝影

賴清德 災民 國軍

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