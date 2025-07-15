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葛如鈞批數發部提AI基本法跳票 失信國人

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
數發部今日上午舉行「促進資料創新利用發展條例」草案記者會，針對「AI基本法」修法進度，次長林宜敬會後受訪說法被國民黨立委葛如鈞指說謊，且送來的公文未見部版草案，僅部會意見。葛如鈞說，失信於立院，令全國國民失望。圖／葛如鈞辦公室
數發部今日上午舉行「促進資料創新利用發展條例」草案記者會，針對「AI基本法」修法進度，次長林宜敬會後受訪說法被國民黨立委葛如鈞指說謊，且送來的公文未見部版草案，僅部會意見。葛如鈞說，失信於立院，令全國國民失望。圖／葛如鈞辦公室

數發部今日上午舉行「促進資料創新利用發展條例」草案記者會，針對「AI基本法」修法進度，次長林宜敬會後受訪說法被國民黨立委葛如鈞指說謊，且送來的公文未見部版草案，僅部會意見。葛如鈞說，失信於立院，令全國國民失望。

葛如鈞表示，數發部今日上午舉行「促進資料創新利用發展條例」草案記者會，會後媒體針對AI基本法修法進度，有關6月11日立法院教文與交通聯席會議的決議，要求數發部於7月15日前提出部版條文，向林宜敬詢問目前進度；沒想到，林宜敬卻疑似在媒體面前公然說謊，還說「還在內部處理、尚未發出」。葛如鈞質疑，部版是立法院要求的，數發部7月14日下午3時明明已經發文，指應委員會要求提供資料，次長竟然說還沒送？

葛如鈞說，查看數發部公文，當中說明提到「依據大院114年6月11日第11屆第3會期教育及文化、交通委員會第2次聯席會議續行審查『人工智慧基本法草案』決議辦理 」，然附件根本不是數發部部長承諾的「部版草案」，文件共26頁卻完全未見任何一條「部版草案條文」，而是只有依據委員版本提出「數發部意見」。

葛如鈞批，AI治理是國家戰略等級的議題，結果主管機關的回應，既不專業也不誠實，AI 內閣運作一年半，至今一分全民期盼要用來發展下個世代產業，同時要保護弱勢、兒少以及防範欺詐的AI基本法在交通、教文聯席委員會跨黨派立委見證下，部長許下重諾卻失信於立院，實在令全國國民失望。

記者會 葛如鈞 立法院

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