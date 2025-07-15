王定宇：樂見台灣走出去 無法確認賴總統是否出訪巴拉圭

賴清德總統傳出8月將出訪巴拉圭。民進黨立委王定宇表示，台巴之間的關係非常緊密，樂見台灣走出去，但無法確認是否在8月成行，相關行程還是由總統、外交部來宣布比較適宜。

王定宇指出，台巴之間的友誼非常難能可貴，中共在中南美洲「大撒幣」誘惑台灣邦交國，台灣和巴拉圭則透過緊密經貿合作、民主理念契合，剛好作為對照組。

王定宇說，另外有報導指出，賴清德總統出訪巴拉圭會過境美國紐約、達拉斯，是否為真，也無法進一步確認；但在美國總統川普第就任後，台灣議題一直是川普政府相當重視的議題，賴清德總統如果有出訪過境美國，川普政府和賴政府間的互動，是可以期待的，這不僅影響到台美關係，更攸關到印太地區安全穩定。