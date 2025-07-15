罷免升溫！綠控員警清查花蓮看板「查水表」警方喊冤了

罷免升溫，花蓮街頭張掛起愈來愈多罷免或反罷免看板，花蓮縣警局近日通令各分局清查資料並造冊，民進黨縣議員張美慧指有民眾掛罷免看板就被問個資，質疑「查水表」。

警方喊冤表示，造冊是為掌握聯繫方式，納入巡邏，若發生狀況可在第一時間處理，罷免、反罷方都會建立資料，並非僅針對罷免方。

「這是在查水表嗎？」張美慧今天表示，住在玉里一位支持者向她反映，自家外牆懸掛罷免傅崐萁看板，卻被玉里警方叫去詢問，還要留下姓名、電話，讓他很緊張。

張美慧說，警察單位有調查權，可以自己去查、自己造冊列清單，為何把民眾叫去問，還要留下個資，難道不會造成懸掛看板的民眾恐慌嗎？以前有這樣嗎？並指警方做法可議，質疑是徐榛蔚或者傅崐萁下令。

玉里警分局表示，昨天接到縣警局指令要將轄內旗幟、看板建立聯絡資料，即展開清查工作，這面看板位於玉里圓環附近，當時員警登門，屋主不在家，循工程行聯絡資料致電請屋主或是張貼看板者跟警方聯絡，或者也可到派出所留下聯繫方式，如此而已，並沒有叫來問、查水表的情況。