快訊

沈慶京提2億人保被打槍！法院諭知隱匿身分 柯文哲拿麥克風酸這1句

不是日本！走過37國 他感嘆最友善國家被美列為「邪惡政權」

將有颱風生成周五、周六最接近 氣象署：2地先後受影響

美：台灣總統過境符一貫政策 秉持安全尊嚴原則

中央社／ 華盛頓14日專電

美國國務院今天回覆中央社對台灣總統過境政策的提問，表示這符合以往慣例，也完全符合美國長期政策。這類過境會考量訪客的安全、舒適、便利和尊嚴。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）11日與中國外長王毅會晤，當記者會後問到王毅有無警告「勿讓賴總統以過境簽證途經美國」時，盧比歐回覆「沒有，這不是警告性質的會議」。

中央社隔天詢問國務院對台灣總統過境的政策、如何協助過境訪問之際，兼顧與北京的緊張關係，以及如何決定在過境期間允許進行哪些活動等。

國務院一名發言人今天下午以書面回覆，台灣總統等高層官員過境美國符合以往慣例，並完全符合一貫的政策。這類過境安排會考量訪客的安全、舒適、便利與尊嚴。

「安全、舒適、便利與尊嚴」是美國處理台灣總統過境的原則之一。

時任總統蔡英文2023年3月出訪友邦並過境美國。白宮當時對此表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

時任白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，歷任台灣總統都曾過境美國。蔡總統自2016年上任以來，6次過境美國都十分順利。這類過境行程是出於對訪客安全、舒適、便利與尊嚴考量，符合美國一中政策。過境並非訪問，是私人且非官方性質，這點也沒有改變。

聯合新聞網今天引述消息人士透露，賴總統預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。總統將訪問巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯3個邦交國。

駐美代表處晚間對此表示，目前沒有相關資訊可分享，後續如果有確切安排，將由總統府適時對外公布說明。總統府發言人郭雅慧則說，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

賴總統去年底出訪首站過境夏威夷。如果8月出訪成行，將是他就職總統以來，首次在美國本土過境。

美國 對台 出訪

延伸閱讀

印度外長訪中會王毅 籲避免貿易限制措施

中俄外長會 王毅促加強東亞協作 俄玩One Love諧音梗

陸官媒證實：王毅會見美國國務卿魯比歐

中批美轟炸伊朗後 王毅稱中願「率先」簽無核武條約

相關新聞

賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

有消息人士指出，賴清德總統預計8月出發前往中南美洲訪問友邦，出訪行程擬過境美國紐約和德州達拉斯。我駐美代表處14日表示，...

獨／賴清德下月訪中南美 將過境美國紐約、達拉斯

消息人士透露，中華民國總統賴清德預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。這是賴清德就職總統後...

光電板血滴子、光電場大停電 颱風吹出民進黨能源亂象

台灣5月進入非核家園，7月丹娜絲颱風重創南部地區，吹毀許多光電設施，也吹出光電韌性脆弱與毀山滅林種電，破壞水土保持等問題，光電成了風災的新災難，嘉南光電案場密集，受災戶卻哀嚎「無電可用」、「魚塭的魚都死光」，高雄大樹居民怒吼「把樹種回去」，民進黨力推的能源轉型政策，再度遭受質疑。 丹娜絲颱風7月6日晚間從嘉義布袋登陸，路徑是120年來首見，對光電密集的南部地區，更是一大檢驗，強風吹飛許多光電場的太陽能光電板，嘉義、台南等地都傳出光電板砸損民宅門窗、車輛等災情，甚至有的光電板直接飛插在學校的操場，被民眾形容有如「血滴子」一般恐怖。

大罷免倒數賴總統民調再度死亡交叉 職務贊同度降5.8個百分點

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於賴清德總統職務表現的贊同與不贊同程度，有42.9%民眾贊同賴清德處理國家大事方式...

台南風災停電甩鍋在野 民進黨又忘了自己執政9年？

颱風丹娜絲肆虐造成台南、嘉義停電災情嚴重，有的地方停電近200小時，台電調集外縣市人員支援搶修，有人一整周沒回家。民進黨立院黨團總召柯建銘助理公布「驚人發現」，指南部會停電很久都是「國民黨害台電不能改善南部電網」，老柯話說得聳動，但台南電網韌性不足，台電早在2年前就給出答案，誰是元凶？已躍然紙上。

準司法院長是討拉法葉佣金功臣？當事人對真相有話說

賴清德總統提名7位大法官，其中預計出任司法院長的高檢署檢察官蔡秋明，外界印象常是「幫台灣追回拉法葉佣金案的關鍵角色」。流亡海外的佣金案主角汪傳浦，過世前曾接受聯合報專訪，表示自己最不滿的人，就是時任特調小組檢察官的蔡秋明，以及判決沒收汪家在瑞士銀行存款的法官蘇素娥（此次副院長提名人）。 然而當初因拉法葉案被起訴，官司纏訟多年後終獲清白的海軍將校，以及他們的家屬、辯護律師，對蔡秋明在本案的態度，則大大不以為然……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。