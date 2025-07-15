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雙部會推歐洲台灣文化年 逾70場藝文活動26國登場

中央社／ 台北15日電

外交部與文化部共同推動「2025歐洲台灣文化年」，外交部歐洲司長黃鈞耀今天表示，已確定今年將結合駐歐30個外館包括辦事處，共同促成在歐洲26個國家舉辦超過70場台灣藝文活動。

外交部上午舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀於業務簡報指出，外交部長林佳龍與文化部長李遠舉行雙部長會議，達成共同推動「2025歐洲台灣文化年」的共識，讓歐洲民眾透過一系列文化活動，深入瞭解台灣豐厚的文化底蘊，反映台灣與歐洲共享的民主與多元文化價值，讓更多歐洲民眾看見除了科技、經濟、安全面向外，另一個層面的豐富的台灣，這也是貫徹賴總統「價值外交」政策方針的一項具體措施。

黃鈞耀說明，今年上半年重要活動，例如協助台灣藝術家與團隊在威尼斯雙年展、波隆那兒童書展、拿坡里漫畫節等重要文化活動設立台灣館。此外，國家交響樂團室內樂團6月在奧地利與立陶宛巡演，並有駐地多位政要出席音樂會。另台灣原聲童聲合唱團也到梵蒂岡、德國及奧地利演出，並獲教宗接見。

黃鈞耀進一步表示，下半年重要活動包括國立故宮博物院文物，將分別於9月及11月在捷克及法國展出，另外優人神鼓、台灣國樂團及朱宗慶打擊樂團等也將到歐洲演出，各駐歐館處也將展出台灣藝術家作品，掀起「歐洲台灣文化年」的熱潮。

黃鈞耀說，台灣是科技島嶼，也是文化之島，同時擁有豐富的文化遺產和創新精神，因此「2025歐洲台灣文化年」以「從科技島到文化台灣」、From Tech toCulture, Taiwan Leads the Future!為中、英文標語。標誌則以歐洲傳統建築羅馬柱為視覺核心元素，在羅馬柱中融入台灣英文字母及半導體的晶片元素，象徵台灣與歐洲的文化交流緊密相融。

羅馬 外交部 交響樂團

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