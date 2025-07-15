京華城案12月4日辯論 柯文哲可望交保時間恐落9月底、10月初

台北地院審理京華城案，今上午傳喚前台北市都發局專門委員張立立作證，下午將進行民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗延押訊問。合議庭已排定12月4日開辯論庭，預計9月底、10月初柯才有交保的希望。

京華城弊案2024年12月26日起訴、27日移審，法官2度裁定柯文哲、應曉薇、李文宗以及業經裁定3億元交保的威京集團主席沈慶京交保，都由高院撤銷發回，台北地院2025年1月2日以尊重「審級」制度裁定柯、沈、應、李羈押禁見迄今。

4人經審判中「第一次」羈押禁見3個月之後，經4月、6月「第二次」、「第三次」裁定延長羈押禁見，「第三押」押期將於8月1日屆滿，下午的進行「第四次」羈押訊問，檢方、辯方磨刀霍霍，立場各異，法庭內擦出火花的機率不低。

不過，雖然法院為柯文哲等召開羈押庭，形式上羈押被告看到交保的曙光，不過，因此預測柯等人這次可能交保，法界有人認為未免太樂觀。

依據檢、辯雙方提出的證據調查，合議庭評議准予傳喚後，檢、辯近日又逐第捨棄傳喚部分證人，目前，合議庭審理計畫排成9月底、10月初可以結束全部的證人作證程序。

一般來說，審判大型案件的合議庭，多會留1個多月以上時間讓檢、準備辯論內容，柯文哲的京華城、政治獻金無異，法官已排定12月4日開始辯論，以此反推，柯文哲最「合理」的交保時間就是落在9月底、10月初。

社會矚目的貪汙案詰問完證人再命被告交保，「柯文哲案」非特例。2019年爆發的立委集體收賄案，蘇震清、廖國棟、陳超明3名前、現任立委，即在所有證人詰問之後，才由審判長黃怡菁帶領的合議庭於農曆年前一一裁定交保。

檢察官在京華城案移審後的羈押庭中，聲押時並未主述柯文哲犯重罪，而是以柯不能排除以制宰力影響證人的相關證述進而妨害發現真實，有羈押的原因與必要，但不反對證據調查完畢柯可以交保，今日下午的論述應並無二致。