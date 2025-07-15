民進黨前副秘書長許仁圖病逝 跨文壇政壇、坎坷經歷成就傳奇

民進黨前副秘書長、作家許仁圖傳出７月10日辭世，享壽77歲。據了解，許仁圖病逝於高雄自宅，疑似因心肌梗塞引發器官衰竭。家屬表示，前一天他身體狀況尚稱穩定，卻於隔日凌晨猝然離世，令人不勝唏噓。告別式訂於7月21日於高雄市第一殯儀館永懷堂舉行。

許仁圖為苗栗後龍人，台大哲學系畢業，是台灣少數從文學與媒體界轉入政壇的傳奇人物，橫跨文壇、影壇、政壇，身分多元，足跡深遠。他早年創辦河洛圖書出版社，編導小說改編電影「鐘聲21響」廣受好評，銷量突破20萬冊。他一生出版逾600冊書籍，其筆鋒關注社會底層、以庶民語言記錄時代。

許仁圖出身貧困，童年在苗栗後龍「水尾仔」長大，17歲在新竹賣瓦斯時發生爆炸意外，全身重創、雙手留疤。他曾形容：「是死裡逃生後，才學會活著的意義。」這段生命經歷成為他文字與政治生涯的精神底色。後來他以「校樹青青」、「我在死牢的日子」、「黃袍加身」等書記錄時代波折與人性衝突，作品充滿社會關懷與基層視角。

他也曾因票據糾紛入獄530天，卻在牢中潛心讀書、思考體制改革，出獄後成為該法改革的倡議者。

1980年代，許仁圖轉戰高雄媒體界，擔任副刊主編、藝文組主任、副總編等職，1987年當選民進黨高雄市黨部主委，自此進入政界。他擅長以文字操作輿論，曾創下立委輔選全壘打、市長勝選率全國第一的紀錄，被黨內譽為最懂庶民語言的文宣幕僚。

1990年代中期，許仁圖受時任黨主席謝長廷之邀返北，出任民進黨副秘書長、代理秘書長、發言人，參與歷屆總統及立委選舉策略規劃。他雖未曾參選公職，卻是黨內許多政治人物背後的幕僚與精神夥伴。

他曾自喻「不想當第一，只想好好當個第二號角色」，但在現實中，他常是操盤核心，主導黨內關鍵政策與選戰論述方向。

今年6月，許仁圖遭捲入前立委陳歐珀涉嫌收賄案，檢調懷疑他涉入「商港法」修法遊說行為，遭到約談後以30萬元交保，此事對其晚年政治形象造成影響。對此，友人表示遺憾，但亦強調「他一生走過風浪，跌倒了也會自己爬起來」。

許仁圖一生經歷傳奇，從出版人、作家、導演、坐牢者、文宣幕僚到政黨副手，始終不改書寫與改革的初衷。他曾說不是我想當傳奇，只是運氣不好，不小心活成了傳奇。如今他驟然辭世，文壇與政壇同感哀悼。