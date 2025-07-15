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身障權法今三讀通過改「優先席」 博愛座走入歷史

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
立法院今上午由副院長江啟臣敲槌三讀，通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者林俊良／攝影
立法院今上午由副院長江啟臣敲槌三讀，通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者林俊良／攝影

大眾運輸工具常有民眾因為搶「博愛座」而鬧糾紛，立法院今上午三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。

修正大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動，與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者「或有其他實際需要者優先乘坐之優先席」，其比率不低於總座位數15%。

院會今也通過附帶決議，請交通部會商衛福部，就優先席標示訂定統一圖示，供各大眾運輸工具業者運用，統一全國一致性標示。並請交通部會同衛福部研議「優先席」多元宣導措施，請各大眾運輸工具業者共同宣導，並輔以人員廣播提醒，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。

大眾運輸 博愛座 優先席

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