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博愛座改優先席 障盟贊：座位不該成情勒工具 回歸社會互助

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院今三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者余承翰／攝影
立法院今三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者余承翰／攝影

博愛座爭座位爭議頻傳，立法院今天三讀通過「身障權法」第53條修正案，將博愛座改稱「優先席」，優先乘坐對象從身障者及老弱婦孺，改為身障者與其他實際需要者。對此，身心障礙聯盟秘書長洪心平說，許多需要使用優先席對象，從外觀上看不出來，盼透過這項修法，讓優先席回歸社會互助精神。

洪心平說，障盟對修法樂見其成，許多需要使用優先席民眾，從外觀上看不出來，例如洗腎、癌症化療病人等，都需要使用優先席，過去有部分民眾質疑，身障者、病人既然已經生病，為何不搭乘計程車，但疾病治療經濟負擔已很重，若長期搭乘計程車，花費不小，實務上許多病人、障礙者，還是會優先選擇搭乘大眾運輸工具。

許多縣市捷運站提供孕婦「好孕貼紙」，供懷孕婦女索取，方便搭乘大眾運輸的民眾辨識。洪心平說，新法上路後，建議不論是公車、捷運都應該提供「優先席貼紙」，讓有需要者索取，以表達自身需求，藉此讓民眾不要覺得博愛座、優先席是保留給老人或特定族群，例如同為障礙者，聽障者、輪椅族就不需要使用優先席，一切應回歸「有需求民眾都能乘坐」。

不過，民眾對修法看法兩極，有網友指出，未來搶位爭議恐仍會上演。洪心平則說，「博愛座本就不該變成情緒勒索工具」，包括長者在內，提出乘坐需求都該被重視，有時不是身障者或長者，也可能因發燒、腹痛等需要使用優先席，應該在現場理性溝通、自由調配，回到社會互助精神，民眾也要學習互相體諒，「若遇到有需求者，即使坐在一般席，我也願意讓座。」

身障者 博愛座 優先席

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